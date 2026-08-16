यूपी के एक और शहर में सड़क पर उतरे जेन अल्फा, महिलाएं भी साथ; जमकर नारेबाजी

जेन अल्फा कहलाने वाले इन बच्चों ने आरोप लगाया कि उनके मोहल्ले में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। रविवार को खेवान मोहल्ले की महिलाएं और बच्चे अवैध शराब, गांजा, सुल्फा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री के विरोध में सड़क पर उतर आए।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जेन जी आंदोलन के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से जेन जी और जेन अल्फा के सड़क पर उतरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा के नशे के खिलाफ सड़क पर उतरने की खबर है। जेन अल्फा के साथ इस आंदोलन में महिलाएं भी हैं। रविवार को बच्चों और महिलाओं ने मिलकर मेरठ के सरधना थाने पर प्रदर्शन किया और पुलिस से नशीले पदार्थों की अवैध खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने की मांग की। जेन अल्फा और महिलाओं के प्रदर्शन के बााद पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जेन अल्फा कहलाने वाले 12-13 साल के इन बच्चों ने आरोप लगाया कि सरधना क्षेत्र के मोहल्ला खेवान में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। रविवार को खेवान मोहल्ले की महिलाएं और बच्चे अवैध शराब, गांजा, सुल्फा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री के विरोध में सड़क पर उतर आए। हाथों में पोस्टर लेकर बच्चे थाने पहुंचे और नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की। बच्चों ने जमकर नारेबाजी भी की।

प्रदर्शन कर रहे जेन अल्फा के साथ मौजूद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मोहल्ले में लंबे समय से नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रविवार को बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चों के साथ थाने पहुंचीं। बच्चों के हाथों में ‘हमारा भविष्य बचाइए’, ‘नशे पर रोक लगाइए’ जैसे संदेश लिखे पोस्टर थे। प्रदर्शन के दौरान बच्चों ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि मोहल्ले में नशे का माहौल उनके भविष्य के लिए खतरा बन रहा है। महिलाओं ने भी नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

फतेहपुर के स्कूल में हुआ था जेन अल्फा का प्रदर्शन इसके पहले 28 जुलाई को फतेहपुर के एक स्कूल में जेन अल्फा का प्रदर्शन हुआ था। फतेहपुर के विजयीपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में 28 जुलाई को बिजली, पीने के पानी और शौचालयों की बदहाली से तंग आकर स्कूली छात्र-छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया था। दिल्ली के जंतर-मंतर की तर्ज पर जेन-अल्फा (स्कूली बच्चों) ने हाथों में बैनर और तिरंगा लेकर कॉलेज के गेट पर करीब चार घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया था।