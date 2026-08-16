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यूपी के एक और शहर में सड़क पर उतरे जेन अल्फा, महिलाएं भी साथ; जमकर नारेबाजी

By Ajay Singh
संवाददाता, सरधना (मेरठ)
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जेन अल्फा कहलाने वाले इन बच्चों ने आरोप लगाया कि उनके मोहल्ले में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। रविवार को खेवान मोहल्ले की महिलाएं और बच्चे अवैध शराब, गांजा, सुल्फा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री के विरोध में सड़क पर उतर आए।

in another city of up gen alpha took to the streets along with women raising slogans
यूपी के एक और शहर में सड़क पर उतरे जेन अल्फा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जेन जी आंदोलन के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से जेन जी और जेन अल्फा के सड़क पर उतरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा के नशे के खिलाफ सड़क पर उतरने की खबर है। जेन अल्फा के साथ इस आंदोलन में महिलाएं भी हैं। रविवार को बच्चों और महिलाओं ने मिलकर मेरठ के सरधना थाने पर प्रदर्शन किया और पुलिस से नशीले पदार्थों की अवैध खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने की मांग की। जेन अल्फा और महिलाओं के प्रदर्शन के बााद पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जेन अल्फा कहलाने वाले 12-13 साल के इन बच्चों ने आरोप लगाया कि सरधना क्षेत्र के मोहल्ला खेवान में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। रविवार को खेवान मोहल्ले की महिलाएं और बच्चे अवैध शराब, गांजा, सुल्फा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री के विरोध में सड़क पर उतर आए। हाथों में पोस्टर लेकर बच्चे थाने पहुंचे और नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की। बच्चों ने जमकर नारेबाजी भी की।

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प्रदर्शन कर रहे जेन अल्फा के साथ मौजूद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मोहल्ले में लंबे समय से नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रविवार को बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चों के साथ थाने पहुंचीं। बच्चों के हाथों में ‘हमारा भविष्य बचाइए’, ‘नशे पर रोक लगाइए’ जैसे संदेश लिखे पोस्टर थे। प्रदर्शन के दौरान बच्चों ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि मोहल्ले में नशे का माहौल उनके भविष्य के लिए खतरा बन रहा है। महिलाओं ने भी नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

फतेहपुर के स्कूल में हुआ था जेन अल्फा का प्रदर्शन

इसके पहले 28 जुलाई को फतेहपुर के एक स्कूल में जेन अल्फा का प्रदर्शन हुआ था। फतेहपुर के विजयीपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में 28 जुलाई को बिजली, पीने के पानी और शौचालयों की बदहाली से तंग आकर स्कूली छात्र-छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया था। दिल्ली के जंतर-मंतर की तर्ज पर जेन-अल्फा (स्कूली बच्चों) ने हाथों में बैनर और तिरंगा लेकर कॉलेज के गेट पर करीब चार घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया था।

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छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए थे। मौके पर पहुंचे डीआईओएस ने बच्चों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी और उनकी आठ में से सात प्रमुख मांगों को तत्काल लिखित में स्वीकार कर लिया था। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ था। वहीं, विज्ञान वर्ग की मान्यता के लिए प्रशासन ने स्कूल के मैनेजमेंट को आवेदन करने का निर्देश दिया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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