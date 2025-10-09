यूपी में एंटी करप्शन टीम की एक और कार्रवाई, 20 हजार की रिश्वत लेते धरा गया ग्राम विकास अधिकारी

भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को बदायूं में हुई कार्रवाई के बाद अब सीतापुर में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। यहां ग्राम विकास अधिकारी को 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है।

सीतापुर जिले के बिसवां ब्लॉक में तैनात आलोक कुमार गोस्वामी ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के पद पर कार्यरत हैं। वीडियो ने क्षेत्र में हुए निर्माण कार्य का बकाया भुगतान कराने के लिए पीड़ित से 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इस मामले को लेकर 26 सितंबर को एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाने की योजना बनाई। गुरुवार को पीड़ित के हाथों वीडियो को रिश्वत दिलाई।

जैसे ही वीडियो ने रिश्वत के पैसों को जेब में रखा तो टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान, रिश्वत के चिह्नित किए गए 20 हज़ार रुपये अधिकारी की जेब से बरामद किए गए। एंटी करप्शन टीम अधिकारी को गिरफ्तार कर स्थानीय कोतवाली ले गई, जहाँ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। टीम आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से बिसवां ब्लॉक कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

बदायूं में नौ महीने में 19 लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है एंटी करप्शन टीम बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने पिछले कुछ महीनों में कुल 19 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गुरुवार को ग्राम पंचायत सचिव को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता पूर्व फौजी और कारगिल योद्धा थे, जिन्होंने कोटे के प्रस्ताव को मंजूरी देने के नाम पर रिश्वत की मांग का मामला टीम के सामने रखा। राजस्व विभाग में सबसे पहले 20 मई को सदर तहसील के लेखपाल संजीव कुमार और बाइक मिस्त्री विनोद को जमीन की तूता बंदी के नाम पर 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। इसके तीन दिन बाद 25 मई को बिल्सी तहसील में हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर लेखपाल को पांच हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।