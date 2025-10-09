In another action by Anti-Corruption Team UP Village Development Officer was caught taking bribe 20000 rupees यूपी में एंटी करप्शन टीम की एक और कार्रवाई, 20 हजार की रिश्वत लेते धरा गया ग्राम विकास अधिकारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को बदायूं में हुई कार्रवाई के बाद अब सीतापुर में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। यहां ग्राम विकास अधिकारी को 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुरThu, 9 Oct 2025 06:40 PM
यूपी में एंटी करप्शन टीम की एक और कार्रवाई, 20 हजार की रिश्वत लेते धरा गया ग्राम विकास अधिकारी

यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को बदायूं में हुई कार्रवाई के बाद अब सीतापुर में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। यहां ग्राम विकास अधिकारी को 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। पैसे उनकी जेब से बरामद हुए हैं। ग्राम विकास अधिकारी ने निर्माण कार्य का बकाया भुगतान देने के ऐवज में ये रिश्वत मांगी थी, लेकिन पीड़ित ने एंटी करप्शन में शिकायत कर दी।

सीतापुर जिले के बिसवां ब्लॉक में तैनात आलोक कुमार गोस्वामी ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के पद पर कार्यरत हैं। वीडियो ने क्षेत्र में हुए निर्माण कार्य का बकाया भुगतान कराने के लिए पीड़ित से 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इस मामले को लेकर 26 सितंबर को एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाने की योजना बनाई। गुरुवार को पीड़ित के हाथों वीडियो को रिश्वत दिलाई।

जैसे ही वीडियो ने रिश्वत के पैसों को जेब में रखा तो टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान, रिश्वत के चिह्नित किए गए 20 हज़ार रुपये अधिकारी की जेब से बरामद किए गए। एंटी करप्शन टीम अधिकारी को गिरफ्तार कर स्थानीय कोतवाली ले गई, जहाँ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। टीम आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से बिसवां ब्लॉक कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

बदायूं में नौ महीने में 19 लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है एंटी करप्शन टीम

बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने पिछले कुछ महीनों में कुल 19 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गुरुवार को ग्राम पंचायत सचिव को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता पूर्व फौजी और कारगिल योद्धा थे, जिन्होंने कोटे के प्रस्ताव को मंजूरी देने के नाम पर रिश्वत की मांग का मामला टीम के सामने रखा। राजस्व विभाग में सबसे पहले 20 मई को सदर तहसील के लेखपाल संजीव कुमार और बाइक मिस्त्री विनोद को जमीन की तूता बंदी के नाम पर 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। इसके तीन दिन बाद 25 मई को बिल्सी तहसील में हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर लेखपाल को पांच हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

इसके अलावा 28 मई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कादरचौक में डार्क रूम सहायक सुनील कुमार को 17 हजार, आठ सितंबर को सहसवान कोतवाली में दरोगा कमलेश सिंह को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। इसी महीने सहसवान में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर और बिल्सी शाखा कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए।अन्य विभागों में भी कार्रवाई जारी रही। इसी तरह सिविल लाइंस कोतवाली के हेड कांस्टेबल मनोज भार्गव, दातागंज तहसीलदार के पेशकार राजीव कुमार शर्मा, नगर पालिका के बाबू मुशाहिद अली, महिला इंस्पेक्टर क्राइम सिमरनजीत कौर, भूड़ा-भदरौल, दहगवां, कादरचौक और राजनगर क्षेत्र के कर्मचारियों सहित विद्युत संविदा कर्मी अमित कुमार और बिसौली सीओ चकबंदी के पेशकार को भी रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया। इन सभी घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि जिले में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण अब केवल एंटी करप्शन टीम की सतर्कता पर ही निर्भर है।

