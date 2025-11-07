यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश, सुअरबाड़े की जमीन पर लगाई डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा

Hindustan Hindi News
संक्षेप: महाराजगंज में माहौल खराब की कोशिश की गई। पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कमासिन खुर्द में स्थित सुअरबाड़े की सुरक्षित जमीन पर गुरुवार की रात डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगा देने से माहौल गरम हो गया।

Fri, 7 Nov 2025 11:15 PMDinesh Rathour महराजगंज
यूपी के महाराजगंज में माहौल खराब की कोशिश की गई। पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कमासिन खुर्द में स्थित सुअरबाड़े की सुरक्षित जमीन पर गुरुवार की रात डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगा देने से माहौल गरम हो गया। शुक्रवार की सुबह आनन-फानन में एसडीएम व सीओ सदर सहित तीन थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और उक्त स्थान से मूर्ति को हटवाकर पंचायत भवन में रखवा दिया। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव की दो दर्जन महिलाएं मूर्ति को ‌हटाने से रोकने लगी थीं। प्रशासन के काफी समझाने पर जाकर महिलाएं मानीं।

एसडीएम सदर जितेन्द्र कुमार ने बताया कि गांव में सुअरबाड़े की खाली सुरक्षित जमीन थी। इस पर गांव के कुछ लोगों को अंदेशा था कि इस जमीन पानी पर टंकी आदि का निर्माण करा दिया जाएगा। इसको लेकर कुछ लोगों ने गुरुवार की रात में डॉ. भीमराव आबंडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। इसको लेकर गांव में माहौल खराब होने लगा। सूचना पर मौके पर पहुंचकर महिलाओं को समझाया गया कि पहले प्रतिमा स्थापित करने का आदेश लाएं, तब वहां मूर्ति लगेगी। जबरदस्ती करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जाकर लोग मान गए। इस दौरान सीओ सदर जय प्रकाश त्रिपाठी, नायब तहसीलदार देश दीपक त्रिपाठी, एसओ श्यामदेउरवा अभिषेक सिंह, एसओ भिटौली मदन मोहन मिश्रा मय फोर्स और राजस्वकर्मी मौके पर मौजूद रहे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
