यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश, सुअरबाड़े की जमीन पर लगाई डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा

यूपी के महाराजगंज में माहौल खराब की कोशिश की गई। पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कमासिन खुर्द में स्थित सुअरबाड़े की सुरक्षित जमीन पर गुरुवार की रात डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगा देने से माहौल गरम हो गया। शुक्रवार की सुबह आनन-फानन में एसडीएम व सीओ सदर सहित तीन थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और उक्त स्थान से मूर्ति को हटवाकर पंचायत भवन में रखवा दिया। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव की दो दर्जन महिलाएं मूर्ति को ‌हटाने से रोकने लगी थीं। प्रशासन के काफी समझाने पर जाकर महिलाएं मानीं।

एसडीएम सदर जितेन्द्र कुमार ने बताया कि गांव में सुअरबाड़े की खाली सुरक्षित जमीन थी। इस पर गांव के कुछ लोगों को अंदेशा था कि इस जमीन पानी पर टंकी आदि का निर्माण करा दिया जाएगा। इसको लेकर कुछ लोगों ने गुरुवार की रात में डॉ. भीमराव आबंडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। इसको लेकर गांव में माहौल खराब होने लगा। सूचना पर मौके पर पहुंचकर महिलाओं को समझाया गया कि पहले प्रतिमा स्थापित करने का आदेश लाएं, तब वहां मूर्ति लगेगी। जबरदस्ती करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जाकर लोग मान गए। इस दौरान सीओ सदर जय प्रकाश त्रिपाठी, नायब तहसीलदार देश दीपक त्रिपाठी, एसओ श्यामदेउरवा अभिषेक सिंह, एसओ भिटौली मदन मोहन मिश्रा मय फोर्स और राजस्वकर्मी मौके पर मौजूद रहे।