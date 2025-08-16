बंटवारे के झगड़े में मर्यादा भूला बेटा, फावड़े से वार कर पिता को मार डाला

भागवत मिश्रा का अपने बेटे राधेश्याम से घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। उनके बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। दोनों तरफ से अपनी-अपनी बातें की जा रही थीं। इसी दौरान किसी बात पर बेटा राधेश्याम गुस्से से बुरी तरह भड़क गया। उसने अपने पिता भागवत मिश्र पर हमला कर दिया।

Son Killed father: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घर के बंटवारे के झगड़े में एक बेटे ने बाप-बेटे के रिश्ते की मर्यादाएं भुला दीं। उसने फावड़े से वार कर पिता की निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। घटना से क्षेत्र के लोग सन्न रह गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ आगे की कार्रवाई और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

यह घटना गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार मारे गए शख्स का नाम भागवत मिश्रा था। उनकी उम्र 65 वर्ष थी। घटना के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बताया जा रहा है कि एम्स थाना क्षेत्र के रजही रामसरिया में रहने वाले भागवत मिश्रा का शुक्रवार की देर रात अपने बेटे राधेश्याम से घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया था। उनके बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। दोनों तरफ से अपनी-अपनी बातें की जा रही थीं।

इसी दौरान किसी बात पर बेटा राधेश्याम गुस्से से बुरी तरह भड़क गया। उसने अपने पिता भागवत मिश्र पर हमला कर दिया। राधेश्याम ने घर में रखा फावड़ा उठा लिया और फावड़े से अपने पिता पर वार कर दिया। अचानक हुए इस वार से भागवत मिश्रा जमीन पर गिर गए। वह बुरी तरह लहूलुहान हो गए थे।