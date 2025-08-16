in a dispute over division of property son forgot his limits and killed his father by hitting him with a shovel बंटवारे के झगड़े में मर्यादा भूला बेटा, फावड़े से वार कर पिता को मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
भागवत मिश्रा का अपने बेटे राधेश्याम से घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। उनके बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। दोनों तरफ से अपनी-अपनी बातें की जा रही थीं। इसी दौरान किसी बात पर बेटा राधेश्याम गुस्से से बुरी तरह भड़क गया। उसने अपने पिता भागवत मिश्र पर हमला कर दिया। 

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSat, 16 Aug 2025 01:42 PM
बंटवारे के झगड़े में मर्यादा भूला बेटा, फावड़े से वार कर पिता को मार डाला

Son Killed father: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घर के बंटवारे के झगड़े में एक बेटे ने बाप-बेटे के रिश्ते की मर्यादाएं भुला दीं। उसने फावड़े से वार कर पिता की निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। घटना से क्षेत्र के लोग सन्न रह गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ आगे की कार्रवाई और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

यह घटना गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार मारे गए शख्स का नाम भागवत मिश्रा था। उनकी उम्र 65 वर्ष थी। घटना के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बताया जा रहा है कि एम्स थाना क्षेत्र के रजही रामसरिया में रहने वाले भागवत मिश्रा का शुक्रवार की देर रात अपने बेटे राधेश्याम से घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया था। उनके बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। दोनों तरफ से अपनी-अपनी बातें की जा रही थीं।

इसी दौरान किसी बात पर बेटा राधेश्याम गुस्से से बुरी तरह भड़क गया। उसने अपने पिता भागवत मिश्र पर हमला कर दिया। राधेश्याम ने घर में रखा फावड़ा उठा लिया और फावड़े से अपने पिता पर वार कर दिया। अचानक हुए इस वार से भागवत मिश्रा जमीन पर गिर गए। वह बुरी तरह लहूलुहान हो गए थे।

उनकी यह हालत देखकर परिवार के अन्य लोगों ने बीच बचाव किया और उन्हें लेकर आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने भागवत मिश्र के शरीर की जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर एम्स थाने की पुलिस के साथ ही फारेंसिक टीम भी पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से सबूत इक्ट्ठा किए। पुलिस ने आरोपी राधेश्याम से हत्या में इस्तेमाल किया फावड़ा भी बरामद कर लिया है।

