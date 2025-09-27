मोहम्मद से मुहब्बत को सड़कों पर दिखाना जरूरी नहीं, इमरान मसूद बोले- बरेली में ठीक नहीं हुआ

यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। बरेली में तो बवाल हो गया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मोहम्मद से मुहब्बत को सड़कों पर दिखाना जरूरी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बरेली में जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मोहम्मद से मुहब्बत को सड़कों पर दिखाना जरूरी नहीं है। मोहम्मद उनकी जिंदगी का मकसद है। बरेली में जो हुआ वह ठीक नहीं है, उलेमा आगे आएं और नफरत के माहौल को खत्म किया जाए। इस दौरान सांसद ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों को धर्म-जाति के आधार पर चिह्नित किया जा रहा है।

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बरेली में हुए उपद्रव को लेकर अपने बयान में कहा कि मस्जिद नमाज के लिए होती है। नमाज के बाद इस तरह से इकट्‌ठा होकर उत्पात नहीं मचाना चाहिए। ऐसा कोई मुसलमान नहीं है, जिसके दिल में मोहम्मद के लिए मुहब्बत न हो। उन्होंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद मेरी जिंदगी का मकसद है। उनके उसूलों पर चलना है और उनके आदर्शों को मानना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम सड़कों पर आकर इस प्रकार प्रदर्शन करें।

इमरान मसूद ने मौलानाओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए आगे आकर रोकने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने लखनऊ में पोस्टर पर लिखे आई लव बुलडोजर को लेकर भी तंज कसा। कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आगामी चुनावों में सियासी लाभ लेने के लिए ऐसा माहौल बना रही है।

बरेली में बवाल का मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर गिरफ्तार आई लव मोहम्मद को लेकर शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद बरेली में हुए बवाल के मामले में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार सुबह पांच बजे पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और इसके बाद सुबह छह बजे ही कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। तौकीर के साथ ही आईएमसी के महानगर अध्यक्ष समेत 11 अन्य उपद्रवियों को भी पुलिस ने जेल भेजा है। 31 अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उधर, तौकीर को बरेली से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।

ईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर ने शुक्रवार को इस्लामिया ग्राउंड में जमावड़े के बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च का ऐलान किया था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड जा रही भीड़ पुलिस के रोकने पर उग्र हो गई और खलील तिराहा समेत दस स्थानों पर बवाल करते हुए पुलिस पर फायरिंग और पथराव कर दिया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ दिया।

कोतवाली में पांच, बारादरी में दो और प्रेमनगर, कैंट व किला थाने में एक-एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से सात मुकदमों में तौकीर को आरोपी बनाया गया है। खलील तिराहे पर हुए मुख्य बवाल में कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार देर रात मौलाना तौकीर को बारादरी के फाइक इंक्लेव से गिरफ्तार कर लिया।