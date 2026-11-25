यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार बढ़ती दिख रही है। इमरान मसूद ने 26 सीटों के प्रस्ताव पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम भिखारी नहीं है, जिसे सीटें मांगनी पड़ें। अखिलेश यादव हमारे गले पर पैर रखकर मुख्यमंत्री बनें, यह नहीं होगा।

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिए जाने पर सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भीख नहीं चाहिए। अखिलेश यादव हमारे गले पर पैर रखकर मुख्यमंत्री बनें, यह मंजूर नहीं होगा।

यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद ने टीवी चैनल न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से पांच प्रत्याशी घोषित किए जाने के सवाल पर कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘सपा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पार्टी है, चाहे तो वे 403 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दें। उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है, वे जानें। मैं अपनी पार्टी के लिए बात करूंगा। सवाल सीट का नहीं है, बात गठबंधन की है। गठबंधन ऐसे नहीं होता है। ये बातें प्रेस के अंदर होंगी और वहां से बाहर आएंगी। अगर हम इतने ही कमजोर हैं तो आपको हमसे गठबंधन की जरूरत ही क्या है? कमजोर के साथ गठबंधन नहीं होता है।’

26 सीटों के प्रस्ताव पर इमरान मसूद ने कहा, ‘हम भिखारी हैं क्या, जो हम मांगेंगे? क्या हमने आपसे उस सीट की मांग की थी? गठबंधन में सहयोगी बराबर का होता है। उन दो सीटों पर हमारा ही दावा है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। हालांकि, मैं अपनी पार्टी के साथ हूं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का सिपाही हूं। वे जो कहेंगे, मैं वही करूंगा। अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कांग्रेस सांसद ने कहा, "मुसलमानों की बात करता हूं तो बहुत मुश्किल से हजम होता है। वे हमें मर्यादा में रहना न सिखाएं। मैं उनकी क्लास का स्टूडेंट नहीं हूं। उन्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है।" गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर इमरान मसूद ने फिर कहा कि सम्मानजनक समझौता होगा। हम उनसे डिक्टेशन लेकर समझौता नहीं करेंगे। अखिलेश यादव हमारे गले पर पैर रखकर मुख्यमंत्री बनें, यह नहीं होगा।’