अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी लेकिन...फतेहपुर विवाद पर भड़के इमरान मसूद

इमरान मसूद ने कहा कि यही इनका एजेंडा है। इसी एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं। अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी लेकिन अगर अपनी विचारधारा के लोग होंगे तो उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया जाएगा। यही चल रह है देश में। आप देश में कैसा तमाशा खड़ा कर रहे हैं?

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 11:04 AM
यूपी के फतेहपुर में ‘मकबरे’ के मंदिर होने का दावा करने के बाद सोमवार को हुए बवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की तीखी प्रतिक्रिया आई है। इमरान मसूद ने इसे लेकर सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक पर सवाल उठाए हैं। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि यही इनका एजेंडा है। इसी एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं। अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी लेकिन अगर अपनी विचारधारा के लोग होंगे तो उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया जाएगा। यही चल रह है देश में।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आप धार्मिक स्थलों पर जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस हाथ जोड़कर आपको बाहर निकाल रही है। आप देश में कैसा तमाशा खड़ा कर रहे हैं? आप जो नफरत बो रहे हैं, उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल होगा।

बता दें कि हिंदू संगठनों और भाजपा जिलाध्यक्ष के आह्वान पर सोमवार को सैकड़ों की भीड़ नारेबाजी करते हुए बैरिकेड तोड़कर फतेहपुर के आबूनगर रेडैइया स्थित कथित अब्दुल समद के मकबरे में घुस गई थी। भीड़ ने वहां तोड़फोड़ की और ऊपर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा दिया। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस पर मुसलमानों की भीड़ भी जुटी और विरोध किया।

अब मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राजनीतिक दल और नेता अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उधर, फतेहपुर में पुलिस ने 10 लोगों को नामजद करते हुए 150 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फतेहपुर में फिलहाल शांति है।

विवादित स्थल के आसपास और पूरे जिले में पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में है। सोमवार रात आठ बजे से अग्रिम आदेशों तक विवादित स्थल से लेकर आस पास के इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई है। बांदा, हमीरपुर से सीओ सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

