नेताओं को बचाने के लिए नौकरी... पीलीभीत वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर अधिकारियों को इमरान मसूद की नसीहत

पीलीभीत के बाद सहारनपुर में भी मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा है। सांसद इमरान मसूद ने पूर्व विधायक मसूद अख्तर की पत्नी समेत कई लोगों के वोटर रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का दावा किया। कांग्रेस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करेगी

सहारनपुर, संवाददाता: पीलीभीत में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने सहारनपुर में भी वोटर रिकॉर्ड से जुड़ा डाटा जुटाना शुरू कर दिया है। सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक मसूद अख्तर की पत्नी और कई कार्यकर्ताओं के मतदाता रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी नेता को बचाने के चक्कर में अपनी नौकरी दांव पर न लगाएं। कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी।

शुक्रवार को महानगर कांग्रेस कार्यालय पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ प्रेसवार्ता में सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीएलओ से लेकर बड़े अधिकारियों तक सभी निष्पक्षता से काम करें। केवल अधिकारियों को निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। जांच कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी की कड़ी ऊपर तक जुड़ी है। सांसद ने दावा किया कि 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद जुलाई से सितंबर के बीच गड़बड़ी की गई। एपिक नंबर वही रखते हुए मतदाताओं के अन्य विवरण बदल दिए गए।

इमरान मसूद की अधिकारियों को नसीहत उन्होंने लोगों से ऑनलाइन अपने मतदाता विवरण की जांच करने और परेशानी होने पर जानकारी साझा करने की अपील की। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि संघर्ष करना कांग्रेस के डीएनए में है, जबकि सत्तापक्ष संघर्ष रोकना चाहता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक नवंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली में पहुंचने का आह्वान किया। प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल व मसूद अख्तर, एआईसीसी सदस्य मुजफ्फर चौधरी, पूर्व चेयरमैन इरशाद चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष मेहरबान आलम व जावेद साबरी, पूर्व प्रदेश सचिव अशोक सैनी मौजूद रहे।

पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां मिलीं आपको बता दें पीलीभीत के सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ियों के मामले में दो एसडीएम समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें पूरनपुर के एसडीएम मयंक गोस्वामी, अमरिया के एसडीएम हेमंत चौधरी और मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार शामिल हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी केके कश्यप की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।