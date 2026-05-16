ऐसे बयानों के लिए कम सजा देना न्यायोचित नहीं, आजम को दो साल की सजा पर कोर्ट की टिप्पणी
विवादित बयान मामले में सपा नेता आजम खां को सजा के प्रश्न पर अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में कहा कि ऐसे बयानों के लिए कम सजा देना न्यायोचित नहीं होगा।
Rampur News: विवादित बयान मामले में सपा नेता आजम खां को सजा के प्रश्न पर अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में कहा कि ऐसे बयानों के लिए कम सजा देना न्यायोचित नहीं होगा। आजम के विवादित बयान पर शनिवार को पत्रावली एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की अदालत में वास्ते निर्णय लगी थी। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से आजम खां अदालत में पेश हुए। शनिवार की दोपहर 12 बजे आजम खां को दोषी करार दिया गया।
अपराह्न 12:30 बजे अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय दंड में नरमी बरतती है तो सभी लोगों का मनोवल बढ़ेगा। कुछ लोग चुनावी प्रतिद्वंद्वता को व्यक्तिगत शत्रुता समझ लेते हैं और उनके इस बर्ताव का खामियाजा आम जन मानस को भुगतना पड़ता है। कम से कम दंड का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आजम को दो साल की सजा और 20 हजार रुपयों के जुर्माने से दंडित कर दिया।
आजम के गुर्दे, आंख, फेफड़े सब खराब: बचाव पक्ष
कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि आजम खां बीमार हैं, उनके गुर्दे, आंख, फेफड़े सब खराब हैं और बीते सात साल से ट्रायल का सामना कर रहे हैं। वह वृद्ध हो चुके हैं और पांच बार कैबिनेट मंत्री व 11 बार विधायक और सांसद रहे हैं। जनता में उनका अच्छा-खासा प्रभाव है और उनके चाहने वाले काफी लोग हैं। उन्हें कम से कम सजा दी जाए।
80 पेज में दर्ज हुए आजम खां के गुनाह
ये तनखइया हैं, इनसे जूते साफ कराऊंगा...इस चर्चित प्रकरण का पूरा काला चिट्ठा 80 पेज में दर्ज हुआ है। अदालत ने जब शनिवार को फैसला सुनाया तो निर्णय की प्रतिलिपि 80 पेज की रही।
10 की गवाही ने दिलाई आजम को सजा
अभियोजन पक्ष की ओर से ट्रायल के दौरान 10 गवाह पेश किए। जिनमें केस के वादी एवं तत्कालीन एसडीएम टांडा घनश्याम त्रिपाठी, एसआई शेर अली खान, हेड कांस्टेबिल जितेंद्र कुमार, एसआई ऋषिपाल गिरि, कांस्टेबिल परवेंद्र कुमार, एसआई योगेंद्र कुमार सिंह, रिटायर्ड हेड कांस्टेबिल जगदेव सिंह, एसआई ऋषिपाल सिंह, एसआई विनोद मिश्र और एसआई मनोज कुमार शामिल रहे।
ई-एविडेंस ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका
आजम खां को सजा दिलाने में ई-एविडेंस यानी इलेक्ट्रॉनिकल साक्ष्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियोजन की ओर से बयान की डीवीडी, हार्ड डिस्क, लैब की रिपोर्ट आदि पेश किए गए।
जानें कब क्या हुआ
|09 अप्रैल 2019 को सपा नेता आजम खां ने भोट थाना क्षेत्र के मनकरा गांव में प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया।
|10 अप्रैल 2019 को भोट थाने में इस मामले में आजम के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
|24 जनवरी 2020 को अदालत ने इस चर्चित मामले का संज्ञान लिया।
|13 दिसंबर 2023 को आजम खां पर अदालत ने आरोप तय किए।
|04 मई 2026 को दोनों पक्षों की बहस पूरी, पत्रावली निर्णय पर लगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।