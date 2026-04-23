हज यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी, मेहंदी लगवाने से महिलाओं को हो सकती है परेशानी, जानें वजह

हज यात्रा पर जाने वाली महिला यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। मुस्लिम महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के दौरान अपनी उंगलियों और अंगूठे पर मेहंदी लगाने से बचें। दरअसल, खासतौर पर एयरपोर्ट पर होने वाली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए दी गई है।

हज यात्रा पर जाने वाली महिला यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खा वारसी ने मुस्लिम महिलाओं को सलाह दी है कि वे यात्रा के दौरान अपनी उंगलियों और अंगूठे पर मेहंदी लगाने से बचें। उनका कहना है कि यह सलाह खासतौर पर एयरपोर्ट पर होने वाली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए दी गई है। हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन के दौरान यात्रियों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, जिनकी सटीक पहचान बेहद जरूरी होती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, मेहंदी एक प्राकृतिक रंग है जो त्वचा की ऊपरी परत पर गहराई तक असर डालता है। जब मेहंदी ज्यादा गहरी होती है, तो यह उंगलियों की बारीक लकीरों को ढक देती है। इससे स्कैनर को फिंगरप्रिंट पढ़ने में दिक्कत हो सकती है और वेरिफिकेशन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, सऊदी अरब में सिम कार्ड खरीदने और उसे एक्टिवेट करने के लिए भी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है।

यदि उंगलियों पर मेहंदी लगी हो, तो सिम एक्टिवेशन में भी बाधा आ सकती है, जिससे यात्रियों को संचार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बरेली हज सेवा समिति ने सभी हजयात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा को आसान और परेशानी मुक्त बनाने के लिए इस सलाह का पालन करें और बायोमेट्रिक प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट से बचें।

लखनऊ में तापमान ज्यादा होने से 5 घंटे बाद उड़ी हज यात्रा फ्लाइट उधर, 22 अप्रैल को यानी कल हज यात्रियों को लेकर जाने वाला फ्लाईनास का विमान तय समय पर उड़ान नहीं भर सका। लखनऊ एयरपोर्ट से इसको दिन में 2 बजे उड़ान भरनी थी। तापमान उस समय 41 डिग्री था। ऐसे में पायलट ने मना कर दिया। जब तापमान शाम 7 बजे के करीब 35 डिग्री पर आया तब विमान में बोर्डिंग शुरू हुई।