ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी की सख्ती का असर, शासन ने विभागों को दिया यह निर्देश

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठा बवंडर अब शांत तो हो गया है कि लेकिन भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो इसकी कवायद भी शासन ने की है। सीएम योगी की सख्ती के बाद सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।

Dec 31, 2025 05:31 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों खासकर लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण के नियमों को लेकर पिछले दिनों उभरे विवादों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री की सख्ती का ही असर है कि शासन ने अब राज्य के अधीन सभी सेवाओं और भर्ती संस्थाओं के लिए एक नया और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। शासन का साफ संदेश है कि भविष्य की किसी भी भर्ती में आरक्षित श्रेणियों के कोटे के साथ कोई समझौता नहीं होगा।

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, एम. देवराज की ओर से प्रदेश के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों और भर्ती बोर्डों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि विभिन्न स्तरों पर होने वाली नियुक्तियों में उर्ध्व (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण की व्यवस्था का अक्षरशः पालन किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न केवल भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बल्कि विधिक जटिलताएं भी पैदा करती है।

ये भी पढ़ें:'सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ें...', डिप्टी सीएम केशव की डीएम को नसीहत

रिक्तियों की गणना का होगा 'पुनः परीक्षण'

शासन ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) और अन्य भर्ती बोर्डों को भेजे जाने वाले अधियाचनों (Recruitment Proposals) को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा है। आदेश के अनुसार, विभाग अब प्रस्तावित रिक्तियों की गणना का दोबारा परीक्षण करेंगे। यदि आरक्षण के कोटे या पदों के वर्गीकरण में कोई भी विसंगति पाई जाती है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही चयन संस्था के साथ समन्वय बैठाकर सुलझाना होगा।

लेखपाल भर्ती विवाद से लिया सबक

कार्मिक विभाग की इस सक्रियता के पीछे हालिया लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर हुआ विवाद एक मुख्य कारण माना जा रहा है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान आरक्षण की गणना और सीटों के आवंटन पर सवाल उठे थे। मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। इसके बाद ओबीसी रिक्तियों की संख्या बढ़ाई गई थी। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिया है कि भर्ती का प्रस्ताव तैयार करते समय ही विशेषज्ञ टीम से आरक्षण चार्ट का मिलान कराया जाए, ताकि बाद में कोई कानूनी अड़चन न आए।

पारदर्शिता पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि प्रदेश का युवा अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में आए और आरक्षण का लाभ लेने वाले पात्र अभ्यर्थियों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित न किया जाए। शासन के इन नए निर्देशों से न केवल ओबीसी वर्ग, बल्कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अब विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञापन जारी होने से पहले आरक्षण का 'रोस्टर' पूरी तरह त्रुटिहीन हो। इस कदम से उत्तर प्रदेश में भविष्य में होने वाली बड़ी भर्तियों के जल्द और निष्पक्ष संपन्न होने की उम्मीद जगी है।