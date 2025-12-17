Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsImmense enthusiasm among Audience before the India-South Africa T20 match at Lucknow Ekana Stadium
इकाना में इंडिया-साउथ अफ्रीका टी-20 मुकाबले से पहले दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, गूंजा वंदे मातरम्

इकाना में इंडिया-साउथ अफ्रीका टी-20 मुकाबले से पहले दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, गूंजा वंदे मातरम्

संक्षेप:

राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इंडिया-साउथ अफ्रीका टी-20 मुकाबले से पहले दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखनों को मिल रहा है। दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर दिखा। टीम इंडिया के धुरंधरों का उत्साह बढ़ाने क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ यहां पर दोपहर से जुटनी शुरू हो गई।

Dec 17, 2025 06:46 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लखनऊ इकाना स्टेडियम में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टी-20 मुकाबले से पहले दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर दिखा। टीम इंडिया के धुरंधरों का उत्साह बढ़ाने क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ यहां पर दोपहर से जुटनी शुरू हो गई। गेट नंबर दो अभी खुला नहीं था, लेकिन यहां प्रवेश के लिए लंबी लाइनें लग गई। मैदान के बाहर क्रिकेट प्रेमी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की जर्सी खरीदते दिखाई पड़े। शाम को गिरते पारे के साथ ठंड और उत्साह दोनों बढ़ता गया। ठंड के चलते स्टेडियम के बाहर चाय की बिक्री भी खूब हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुधीर कुमार चौधरी को गेट के बाहर देखकर दर्शकों की भीड़ उनके साथ सेल्फी के लिए बेताब दिखी। वह जिधर जाते, क्रिकेट प्रेमी उनके साथ सेल्फी लेने को उनका पीछा करते। शरीर पर तिरंगा पेंट करके और मिस यू तेंदुलकर लिखाकर घूम रहे सुधीर के आने से युवा खिलाड़ी बेहद उत्साहित दिखे।

ये भी पढ़ें:IND vs SA चौथे टी20 के टॉस में क्यों हो रही है देरी, बीसीसीआई ने जारी किया अपडेट
ये भी पढ़ें:अपर्णा बोलीं- अमर्यादित बयान वाले माफी मांगें; संजय ने कहा था-कहीं और छूते तो..

आपको बता दें कि इकाना स्टेडियम में भारतीय टीम ने तीन टी-20 मैच खेले हैं और तीनों में जीत दर्ज की है। ऐसे में टीम यहां पर अपनी जीत का क्रम बरकरार रखना चाहेगी। मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका भी टी-20 मुकाबले में जीत दर्ज कर इतिहास रचना चाहेगी। दोनों ही टीमों में स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। हर खिलाड़ी मैच का रुख पलटने का दम रखता है। ऐसे में बुधवार को होने वाला महामुकाबला बेहद रोमांचक होगा। दोनों टीमों ने मंगवालर को इकाना स्टेडियम में अपनी तैयारियों को धार दी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेला।

क्षिण अफ्रीका के लिए करो या मरो का मुकाबला

मेहमान दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला होगा। इकाना में बुधवार को मैच की हार के साथ ही वह सीरीज भी गवां देंगे। ऐसे में वह इकाना में जीत दर्ज कर 2-2 की बराबरी हासिल करना चाहेंगे। टीम की बल्लेबाजी शानदार है, लेकिन अभी तक कप्तान एडन मार्करम ही धमाकेदार प्रदर्शन कर सकें हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज डिकॉक के पास इकाना स्टेडियम पर खेलने का खासा अनुभव रहा है। आईपीएल के मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से उन्होंने यहां लंबी पारी खेली है। ऐसे में टीम प्रबंधन को उनसे एक बार फिर यहां पर धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। तेज गेंदबाज एनडीगी (तीन मैच में छह विकेट) ही सफल गेंदबाज अब तक सफल रहे है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को रोकाना दक्षिण अफ्रीका के लिए आसान नहीं होगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today India Vs South Africa 5 Matches T20I Series Rishabh Pant Captain India Squad Full Schedule अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |