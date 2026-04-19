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जेल से बाहर आते ही मोनू ने मांगी दस लाख की रंगदारी, पीड़ित ने दहशत में 30 हजार दे भी दिए

Apr 19, 2026 11:28 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, आगरा, मुख्य संवाददाता
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आगरा के ट्रांसयमुना थाने का हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। जेल से बाहर आते ही उस पर दस लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। एक ढाबा संचालक ने उसके खिलाफ जानलेवा हमला और रंगदारी मांगने की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है।

जेल से बाहर आते ही मोनू ने मांगी दस लाख की रंगदारी, पीड़ित ने दहशत में 30 हजार दे भी दिए

Agra News: आगरा के ट्रांसयमुना थाने का हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। जेल से बाहर आते ही उस पर दस लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। एक ढाबा संचालक ने उसके खिलाफ जानलेवा हमला और रंगदारी मांगने की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में उसके बेटे, भाई सहित चार अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोनू की तलाश शुरू कर दी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जनवरी में मारपीट की घटना के समय मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया था।

मुकदमा नगला रामबल निवासी राजू ने दर्ज कराया है। उसने पुलिस को बताया कि उसका सौ फुटा मार्ग, कालिंदी विहार पर एक ढाबा है। मोनू यादव अपने गुर्गों के साथ उसके ढाबे पर अक्सर खाना खाने आता था। दबंगई दिखाता था और खाने के रुपये नहीं देता था। उसे लगातार धमकाता था। इससे परेशान होकर उसने अपना ढाबा किराये पर दे दिया। राजू का आरोप है कि 22 जनवरी को पंचमुखी मंदिर के पास मोनू यादव, रजत यादव, सेठी यादव, सोनू यादव और मुरली यादव ने उसे पकड़ लिया। उसे धमकाया और कहा कि खाने के पैसे मांगने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मोनू यादव ने उस पर गोली चलाई। मारपीट में वह घायल हो गया और बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से भागा।

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16 अप्रैल को जेल से बाहर आया था मोनू

पीड़ित के अनुसार, मोनू यादव एक पुराने मुकदमे में जमानत कटवाकर जेल चला गया था और 16 अप्रैल को जेल से बाहर आया। 17 अप्रैल को जब वह अपने ढाबे पर किराया लेने जा रहा था, तभी मोनू यादव ने उसे पकड़ लिया। उसे धमकाते हुए कहा कि जिंदा रहना है तो दस लाख रुपये दे। उस समय उसकी जेब में 30 हजार रुपये थे, जो उसने दहशत में मोनू यादव को दे दिए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित का आरोप है कि मोनू यादव और उसके गुर्गों का इलाके में आतंक है। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। भविष्य में उसके साथ कुछ होता है तो इसके लिए मोनू यादव जिम्मेदार होगा। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मोनू यादव और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी।

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राज की मां लखनऊ तक गई थी

दिसंबर 2025 में ट्रांसयमुना क्षेत्र में राज चौहान हत्याकांड हुआ था। इस मामले में मोनू यादव का नाम भी सामने आया था। राज चौहान की मां उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लखनऊ तक गई थीं और पुलिस पर उसे बचाने का आरोप लगाया था। इससे पहले कि पुलिस कार्रवाई करती, मोनू यादव जमानत कटवाकर जेल चला गया था। अब जेल से बाहर आते ही उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज होने से पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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