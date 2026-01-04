UP Weather: 15 शहरों में पारा 8 डिग्री से नीचे, इस इलाके में 10 जनवरी तक सर्दी का ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे और सर्दी का ऑरेंज से यलो अलर्ट रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान 15 शहरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। सोमवार को प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर और आसपास के इलाकों में बेहद घना कोहरा हो सकता है।

UP Weather Alert: पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के बाद उधर से हो कर आ रही तेज उत्तर पश्चिमी हवा ने यूपी को कंपा दिया है। प्रदेश की सबसे सर्द रात बाराबंकी की रही। यहां तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद इटावा में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे और सर्दी का ऑरेंज से यलो अलर्ट रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान 15 शहरों में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। कानपुर शहर में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ में 6 डिग्री सेल्सियस के साथ सीजन की सबसे सर्द रात रही। मुजफ्फरनगर में सबसे सर्द दिन बीता।

मौसम विभाग ने सोमवार को प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर एवं आसपास के इलाकों में बेहद घना कोहरा होने की चेतावनी जारी की है। सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहरों में शाहजहांपुर 4.6, हरदोई और बरेली 5.0, फुर्सतगंज 5.8 डिग्री सेल्सियस के साथ शामिल रहे। इसी तरह आगरा में 6.4, झांसी में 6.5, बहराइच और अलीगढ़ में 6.6, अयोध्या, फतेहपुर, नजीबाबाद और बुलंदशहर में 7.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मुजफ्फरनगर में 7.2 और मेरठ में 7.4 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान दर्ज किया गया।

मुजफ्फरनगर में रही सबसे ठंडी दोपहर दिन के तापमान (अधिकतम तापमान) की बात करें तो मुजफ्फरनगर में रविवार की दोपहर सबसे ज्यादा सर्द रही। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 5.6 डिग्री गिरकर महज 12.8 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया। इसके बाद आजमगढ़ और फतेहगढ़ (14.8 डिग्री) और बलिया व बहराइच (15.0 डिग्री) में भी दिनभर भीषण गलन बनी रही।

प्रयागराज और वाराणसी में दिन का पारा सबसे ज्यादा गिरा मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रयागराज में दिन का तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री कम (15.8) रहा। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट पर यह सामान्य से 5 डिग्री कम (15.9) दर्ज किया गया। बस्ती में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री नीचे रहा। प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन सूरज के दर्शन नहीं हुए। कोहरा न होने के बावजूद गलन से कंपकंपी छूटती रही। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच केवल 3.8 डिग्री का अंतर बचा।