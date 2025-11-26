Hindustan Hindi News
UP Weather: पश्चिम यूपी होते हुए पूरब तक ज्वालामुखी की राख का असर, पारा गिरा और हवा खराब

संक्षेप:

इथोपिया के ज्वालामुखी की 15 किलोमीटर ऊंचाई पर ठहरी राख ने यूपी में दिन का तापमान गिरा दिया। मुरझाई हुई धूप निकली। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री रहा जो सीजन (नवंबर) का सबसे कम तापमान रहा।

Wed, 26 Nov 2025 06:31 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
इथोपिया के ज्वालामुखी की 15 किलोमीटर ऊंचाई पर ठहरी राख ने यूपी में दिन का तापमान गिरा दिया। मुरझाई हुई धूप निकली। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री रहा जो सीजन (नवंबर) का सबसे कम तापमान रहा। रात का पारा भी 08 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी रात का पारा दो डिग्री तक और गिर सकता है।

इथोपिया में ज्वालामुखी भटने के बाद निकली राख गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी राज्यों और पश्चिमी यूपी से होते हुए पूरब और अब आसपास के आसमान पर छा गई है। 15 किमी ऊंचाई पर रही इस राख का सतह पर असर नहीं पड़ा। पर ऊंचाई पर होने के कारण सूर्य की किरणों को कमजोर कर दिया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री से गिरकर 25.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। 24 घंटों में 1.7 डिग्री की कमी आ गई। रात का पारा 09 डिग्री से 08 डिग्री हो गया। यह सामान्य से 02.4 डिग्री कम हो गया। उत्तर पश्चिमी हवा की औसत गति 0.9 किमी प्रति घंटा रही। इसके बावजूद दिन में काफी सर्दी रही।

रात में इसका अहसास और बढ़ गया। माना जा रहा है कि पहाड़ों पर बर्फ के कारण हल्की हवा से भी सर्दी का अहसास अधिक हो रहा रहा। दूसरा बड़ा कारण ज्वालामुखी की राख से ढके आसमान की वजह से दिन के तापमान में आई कमी रहा। मौसम विशेषज्ञ डॉ.एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि ज्वालामुखी की राख से देश के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। दिन के तापमान में कमी आई है। उत्तर पश्चिमी हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सीएसए के मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना नहीं है।

धूल-धुएं के कण और गैस से हवा की सेहत खराब

हवा में धूल धुएं के कणों और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में कोई खास कमी नहीं आई है। पीएम 2.5 की मात्रा मंगलवार को 318 माइक्रोन प्रति घनमीटर रही। यह मानक से पांच गुना अधिक है। पीएम 10 की मात्रा 176 माइक्रोन प्रति घनमीटर रही। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 70 पीपीबी रही। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 164 रहा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
