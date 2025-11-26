UP Weather: पश्चिम यूपी होते हुए पूरब तक ज्वालामुखी की राख का असर, पारा गिरा और हवा खराब

संक्षेप: इथोपिया के ज्वालामुखी की 15 किलोमीटर ऊंचाई पर ठहरी राख ने यूपी में दिन का तापमान गिरा दिया। मुरझाई हुई धूप निकली। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री रहा जो सीजन (नवंबर) का सबसे कम तापमान रहा।

इथोपिया के ज्वालामुखी की 15 किलोमीटर ऊंचाई पर ठहरी राख ने यूपी में दिन का तापमान गिरा दिया। मुरझाई हुई धूप निकली। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री रहा जो सीजन (नवंबर) का सबसे कम तापमान रहा। रात का पारा भी 08 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी रात का पारा दो डिग्री तक और गिर सकता है।

इथोपिया में ज्वालामुखी भटने के बाद निकली राख गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी राज्यों और पश्चिमी यूपी से होते हुए पूरब और अब आसपास के आसमान पर छा गई है। 15 किमी ऊंचाई पर रही इस राख का सतह पर असर नहीं पड़ा। पर ऊंचाई पर होने के कारण सूर्य की किरणों को कमजोर कर दिया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री से गिरकर 25.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। 24 घंटों में 1.7 डिग्री की कमी आ गई। रात का पारा 09 डिग्री से 08 डिग्री हो गया। यह सामान्य से 02.4 डिग्री कम हो गया। उत्तर पश्चिमी हवा की औसत गति 0.9 किमी प्रति घंटा रही। इसके बावजूद दिन में काफी सर्दी रही।

रात में इसका अहसास और बढ़ गया। माना जा रहा है कि पहाड़ों पर बर्फ के कारण हल्की हवा से भी सर्दी का अहसास अधिक हो रहा रहा। दूसरा बड़ा कारण ज्वालामुखी की राख से ढके आसमान की वजह से दिन के तापमान में आई कमी रहा। मौसम विशेषज्ञ डॉ.एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि ज्वालामुखी की राख से देश के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। दिन के तापमान में कमी आई है। उत्तर पश्चिमी हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सीएसए के मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना नहीं है।