लखनऊ में इमामबाड़ा के साथ यहां का भी टिकट अब ऑनलाइन, पयर्टकों को सहूलियत
लखनऊ में इमामबाड़ा के साथ अन्य पर्यटन स्थलों के टिकट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। टिकटों की बुकिंग के लिए ट्रस्ट ने वेबसाइट जारी कर दी है। साथ ही क्यूआर टिकट बुकिंग एवं सेल्फ टिकट क्यॉस्क मशीन भी लगवा दी गई है।
Lucknow tourists places: लखनऊ की ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए पयर्टकों को अब टिकट के लिए लाइन नहीं लगानी होगी। हुसैनबाद ट्रस्ट एवं सम्बद्ध पर्यटन स्थलों के टिकट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। जिसके माध्यम से बड़ा इमामबाड़ा स्थित भूलभुलइया, बाउली, पिक्चर ग्लेरी, छोटा इमामबाड़ा स्थित शाही हम्माम, सतखण्डा, मकबरा सआदत अली खां के टिकटों की बुकिंग के लिए ट्रस्ट ने वेबसाइट जारी कर दी है। साथ ही क्यूआर टिकट बुकिंग एवं सेल्फ टिकट क्यॉस्क मशीन भी लगवा दी गई है।
हुसैनाबाद ट्रस्ट के सहायक कार्यालय अधीक्षक हबीबुल हसन ने कहा कि ट्रस्ट की वेबसाइट lucknowimambara.com तैयार हो गई है। जिसके माध्यम से पर्यटकों को टिकट लेने में सुविधा होगी। सिर्फ क्यूआर स्कैन कर भी टिकट लिया जा सकता है। इसके साथ ही बड़ा इमाबाड़ा और छोटा इमाबाड़ा में टिकट के लिए क्यॉस्क मशीन भी लगवा दी गई है। जिससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले पर्यटको, दूर दराज के जिले व प्रदेशों से आने वाले पयर्टकों के साथ ही विदेशी पर्यटकों को भीषण गर्मी में टिकट के लिए इंतजार न करना पड़े। वेबसाइट पर टिकट के रेट भी उपलब्ध हैं। व्यस्क, बच्चे, और विदेशी पर्यटकों के टिकट के रेट अलग-अलग दिए गए हैं। ताकि कोई भी दिक्कत न हो। श्री हसन ने बताया कि टिकट श्रेणी में अब सतखण्डा को भी शामिल कर दिया गया है। जीर्णोद्धार के बाद सतखण्डा इमारत को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है।
कम्बाइंड टिकट पर देख सकेंगे सभी ऐतिहासिक स्थल
कम्बाइंड टिकट(बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, सतखण्डा, पिक्चर गैलरी) व्यस्क व्यक्ति के लिए 60 रुपए एवं बच्चों के लिए 30 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं विदेशी पयर्टक के लिए ये टिकट 600 रुपए एवं विदेशी बच्चे के लिए 300 रुपए होगा। बड़ा इमामबाड़ा (भूलभुलैया, बाउली) का टिकट व्यस्क के लिए 50 रुपए, बच्चों के लिए 25 रुपए, विदेशी पर्यटक व्यस्क के लिए 500 रुपए, विदेशी बच्चे के लिए 250 रुपए, छोटा इमामबाड़ा का टिकट व्यस्क के लिए 20 रुपए, बच्चे के लिए 10 रुपए, विदेशी पर्यटक के लिए 200 रुपए एवं विदेशी बच्चे के लिए 100, पिक्चर गैलरी का टिकट व्यस्क के लिए 20 रुपए, बच्चे के लिए 10 रुपए, विदेशी पर्यटक का 200 रुपए, विदेशी बच्चे के लिए 100 रुपए, सतखण्डा का टिकट व्यस्क के लिए 20 रुपए, बच्चों के लिए 10 रुपए, विदेशी पयर्टक के लिए 200 एवं विदेशी बच्चों के लिए 100 रुपए निर्धारित है। वहीं मकबरा सआदत अली का टिकट सभी के लिए 10 रुपए है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें