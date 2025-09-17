imam raped girl for a year family shocked when she became pregnant एक साल तक लड़की से रेप करता रहा इमाम, प्रेग्नेंट होने पर घरवालों के उड़ गए होश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsimam raped girl for a year family shocked when she became pregnant

एक साल तक लड़की से रेप करता रहा इमाम, प्रेग्नेंट होने पर घरवालों के उड़ गए होश

युवती के पिता का कहना है कि उनकी बेटी गांव के ही समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर सफाई करने जाती थी। आरोप है कि इमाम पिछले एक साल से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसने युवती के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर वह शोषण कर रहा था।

Ajay Singh संवाददाता, बरेलीWed, 17 Sep 2025 10:41 AM
यूपी के बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में रामपुर निवासी इमाम युवती से एक साल तक दुष्कर्म करता रहा। युवती के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। सच्चाई का पता चलने पर घरवालों के होश उड़ गए। वे सब हतप्रभ रह गए। इसके बाद उन्होंने इस घटना की शिकायत पुलिस से करने का फैसला किया। पिता ने थाने जाकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मंगलवार को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी इमाम की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसे राजपुरा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

युवती के पिता के मुताबिक उनकी बेटी गांव के ही समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर सफाई करने जाती थी। आरोप है कि इमाम पिछले एक साल से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसने युवती के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर वह शोषण कर रहा था।

युवती जब सात महीने की गर्भवती हो गई तो घरवालों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस ने सोमवार रात युवती के पिता की तहरीर पर आरोपी इमाम मौलाना इरशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इरशाद रामपुर जनपद के खजुरिया थाना क्षेत्र के गांव एरो का रहने वाला है।

महीनों डरी-सहमी सब कुछ सहती रही

रेप की शिकार युवती धार्मिक स्थल पर सफाई करने जाती थी। इमाम ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करता रहा। डरी-सहमी लड़की महीनों चुप रहकर सब कुछ सहती रही। इस दौरान इमाम लगातार उसका शोषण करता रहा। घरवालों को इस बारे में कानों कान खबर नहीं हुई। वे आगे भी अनजान ही रहते। युवती प्रेग्नेंट न होती और घटना की सच्चाई सामने नहीं आई होती तो युवती का शोषण जाने कब तक जारी रहता।

