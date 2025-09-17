एक साल तक लड़की से रेप करता रहा इमाम, प्रेग्नेंट होने पर घरवालों के उड़ गए होश

युवती के पिता का कहना है कि उनकी बेटी गांव के ही समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर सफाई करने जाती थी। आरोप है कि इमाम पिछले एक साल से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसने युवती के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर वह शोषण कर रहा था।

यूपी के बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में रामपुर निवासी इमाम युवती से एक साल तक दुष्कर्म करता रहा। युवती के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। सच्चाई का पता चलने पर घरवालों के होश उड़ गए। वे सब हतप्रभ रह गए। इसके बाद उन्होंने इस घटना की शिकायत पुलिस से करने का फैसला किया। पिता ने थाने जाकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मंगलवार को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी इमाम की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसे राजपुरा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

युवती के पिता के मुताबिक उनकी बेटी गांव के ही समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर सफाई करने जाती थी। आरोप है कि इमाम पिछले एक साल से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसने युवती के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर वह शोषण कर रहा था।

युवती जब सात महीने की गर्भवती हो गई तो घरवालों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस ने सोमवार रात युवती के पिता की तहरीर पर आरोपी इमाम मौलाना इरशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इरशाद रामपुर जनपद के खजुरिया थाना क्षेत्र के गांव एरो का रहने वाला है।