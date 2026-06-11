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मस्जिद से पानी लेने गई बच्ची से इमाम ने रेप किया, पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मारकर पकड़ा

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना इलाके में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी इमाम को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है। मस्जिद में ठंडा पानी लेने गई बच्ची से इमाम ने दु्ष्कर्म किया था। और फिर फरार हो गया था।

मस्जिद से पानी लेने गई बच्ची से इमाम ने रेप किया, पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मारकर पकड़ा

फिरोजाबाद जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में मस्जिद से पानी लेने गई किशोरी से दुष्कर्म करने वाले इमाम को बुधवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। सूचना मिलने पर एसपी सिटी और सीओ सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार चल रहा है। रामगढ़ क्षेत्र की रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी जन्नती मस्जिद के मदरसा में उर्दू पढ़ने के लिए जाती थी। वह रविवार दोपहर मस्जिद में लगे आरओ वाटर मशीन से ठंडा पानी लेने के लिए गई थी।

मस्जिद में ठंडा पानी लेने गई थी बच्ची

इसी दौरान इमाम जाकिर हाफिज पुत्र बाबू खां निवासी दीदामई नूर नगर ने अकेला देखकर उसे जबरन पकड़ लिया था और मुंह दबाकर अपने कमरे में ले गया था। उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। किशोरी ने विरोध किया तो इमाम ने उसका मुंह बंद कर लिया था और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।

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पुलिस पर इमाम ने फायरिंग की

एसएसपी आदित्य लांग्हे ने इमाम की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया था। पुलिस टीमें उसकी तलाश करने में जुटी थीं। इसी क्रम में बुधवार सुबह इलाका पुलिस को सूचना मिली कि इमाम कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस को नजदीक आता देखकर इमाम मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस टीम ने जबावी फायरिंग की तो वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

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मुठभेंड के दौरान इमाम को पुलिस ने दबोचा

मुठभेड़ होने के बारे में जानकारी मिलने पर एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद, सीओ सिटी प्रवीन तिवारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया कि इमाम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। जिसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है।

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