इमाम ने तिरंगे का किया अपमान, मस्जिद पर राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा फहराया इस्लामी झंडा, केस दर्ज
कौशांबी में एक इमाम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का मामला सामने आया है। इमाम ने तिरंगे से ऊपर इस्लामी झंडा फहराया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इमाम की तलाश में जुट गई है।
यूपी के कौशांबी में एक इमाम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का मामला सामने आया है। जहां इमाम ने तिरंगे से ऊपर इस्लामी झंडा फहराया। उधर, जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर इमाम की तलाश में जुट गई है। वहीं, इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ये मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र का है। चायल क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह घटना 31 अगस्त का है। मूरतगंज चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक अजीत सिंह ने क्षेत्र में गश्त के दौरान देखा कि कस्बे में एक मीनारा मस्जिद के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समांतर इस्लामी झंडा उससे ऊंचाई में अधिक लगाया गया था। इससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मौके से इस्लामी झंडे को हटवा दिया गया है और चौकी प्रभारी की तहरीर पर संदीपन घाट थाने में मस्जिद के इमाम इम्तियाज अहमद के खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आ चुका है। जिसे लेकर अब तक 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। पश्चिम शरीरा के जाफरपुर महावां के बाद मीनारा मस्जिद पर तिरंगे का अपमान का मामला पांचवां है। इसे लेकर लोगों में रोष है। वह आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
स्कूल पर फलस्तीन का झंडा फहराने का आरोप
उधर, लखीमपुर खीरी जिले के फूल बेहड़ थाना इलाके के एक सरकारी स्कूल पर लगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को हटाकर कथित तौर पर फलस्तीन का झंडा फहराने के मामले में पुलिस ने सात लोलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि बिजुआ प्रखंड के लखहा अलीगंज गांव में रविवार को सद्दाम, बऊरा और अनन्ने नाम के तीन युवकों ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की इमारत पर लगे तिरंगे को हटाकर कथित तौर पर फलस्तीन का झंडा फहरा दिया था।