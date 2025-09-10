Imam cruelty under guise of mosque raped widow after giving her anesthesia मस्जिद की आड़ में इमाम की दरिंदगी, बेहोशी की दवा देकर विधवा से किया रेप, अश्लील वीडियो भी बनाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मस्जिद की आड़ में इमाम की दरिंदगी, बेहोशी की दवा देकर विधवा से किया रेप, अश्लील वीडियो भी बनाया

रामपुर में एक इमाम ने इलाज के बहाने महिला को मस्जिद के एक कमरे में ले गया। फिर नशीली दवा देकर उसके साथ रेप किया। इसके अलावा अश्लील वीडियो भी बना ली। उधर, तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी इमाम को गिरफ्तार लिया।

Wed, 10 Sep 2025
यूपी के रामपुर से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक इमाम ने इलाज के बहाने महिला को मस्जिद के एक कमरे में ले गया। फिर नशीली दवा देकर उसके साथ रेप किया। इसके अलावा अश्लील वीडियो भी बना ली। बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार शोषण किया। अब पीड़िता ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। उधर, पुलिस ने आरोपी इमाम को गिरफ्तार लिया।

ये घटना स्वार क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब छह माह पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी। वह इलाज के लिए गांव की मस्जिद में इमामत करने वाले गुलाम हुसैन के पास ताबीज लेने गई थी। आरोप है कि इमाम उसे मस्जिद के कमरे में ले गया और नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसी दौरान उसने दुष्कर्म किया। होश में आने पर विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने और बनाए गए अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि इसी धमकी के सहारे आरोपी बार-बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस संबंध में सीओ अतुल कुमार पांडे ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी तांत्रिक गुलाम हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

फतेहपुर की युवती को अगवा कर कौशाम्बी में गैंगरेप

उधर,फतहेपुर की किशोरी से दुष्कर्म के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले के दो दिन बाद एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती को गांव के ही मुस्लिम समुदाय के तीन युवक कार से अगवा कर ले गए और कौशाम्बी में एक महिला के घर में रखकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद एक मौलवी के घर में ले जाकर धर्मांतरण भी कराया। किसी तरह युवकों के चंगुल से छूटी युवती घर पहुंची। इसके बाद मंगलवार को फतेहपुर के गाजीपुर थाने में 14 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

