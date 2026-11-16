यूपी में चुनाव से पहले अवैध पिस्टल-राइफल की फैक्ट्री पकड़ी, पाकिस्तानी शहजाद भट्टी से जुड़े तार
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बरेली में असलहा फैक्ट्री पकड़ी है। यहां पिस्टल, राइफल समेत कई बने और अधबने हथियार के साथ इन्हें बनाने के उपकरण मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से बातचीत के वीडियो-चैट मिले हैं।
बहेड़ी (बरेली) संवाददाता। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बरेली में पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। खंडहर में चल रही असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर चार आरोपियों को पकड़ा है, जबकि दो मौके से फरार हो गये। पुलिस को मौके से कई बने और अधबने हथियारों के साथ ही उपकरण भी मिले हैं। आरोपियों के मोबाइल से आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े वीडियो और चैट मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस चारों से गहनता से पूछताछ कर रही है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया, पुलिस को बीती रात सूचना मिली बरेली-बहेड़ी रोड पर गन्ना उत्पादक महाविद्यालय से पहले स्थित एक खंडहर में कुछ लोग हथियारों का सौदा करते हैं। रात करीब 01:35 बजे बहेड़ी सीओ और एसओजी के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा। वहां से बहेड़ी के ग्राम सिकपुरा भोजपुर जोगीठेर निवासी सुखराज सिंह, ग्राम पचपेड़ा निवासी शानू मियां, रामपुर के विलासपुर निवासी जीवनदीप सिंह और पीलीभीत के माधौटांडा निवासी जसनूर सिंह को पकड़ा गया। वहीं, मौके से गुरसेवक और अनस भाग निकले। मौके पर कई हथिया बने और अधबने मिले।
पुलिस की शुरुआती पूछताछ और मोबाइल फोन की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरोपी सुखराज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हथियारों के वीडियो डालने वाले पाकिस्तानी हैंडलर अजमल गुर्जर के सीधे संपर्क में था। मोबाइल में उसकी बातचीत का वीडियो भी मिला है। अजमल गुर्जर पाकिस्तान आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ा बताया जाता है। चारों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हथियारों की सप्लाई को लेकर बातचीत हुई थी। सुखराज ने कई चैट डिलीट भी कर दिये। पुलिस उसके मोबाइल को खंगालने में लगी है।
इशरत पहलवान से जुड़े हैं फरार आरोपियों के तार
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मौके से फरार हुए उनके दोनों साथी कुख्यात हथियार तस्कर इशरत पहलवान के संपर्क में हैं। इशरत पहले भी हथियारों की तस्करी के मामले में जेल जा चुका है और ये लोग उससे भी असलहा खरीदते थे। पुलिस ने मौके से 315 बोर का एक तमंचा, एक कारतूस, एक अवैध 9 एमएम पिस्टल, 315 बोर की एक रायफल, 12 बोर की दो अधबनी नाल, एक सिकंजा मशीन, हथियार बनाने के उपकरण और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। थाना बहेड़ी में आयुध अधिनियम की धारा 5/3/25 के तहत मुकदमा दर्ज कर चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दो अन्य की तलाश
पूछताछ में सुखराज ने पुलिस को बताया,सोशल मीडिया के माध्यम से वह पाकिस्तानी इंफ्लूएंसर के संपर्क में आया जो हथियार की वीडियो बनाकर डालता है। जबकि मौके से भागने वाले दोनों व्यक्तियों में अनस और गुरसेवक की तलाश में टीम लगी है। खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी ने 20 हजार का ईनाम देने की घोषणा की है।
एसएसपी अनुरा आर्य के अनुसार बहेड़ी में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। मौके से चार आरोपी पकड़े गये। एक का कनेक्शन पाकिस्तानी गैंगेस्टर अजमल गुर्जर से मिला है। मामले की जांच को एसआईटी गठित की जाएगी। दो आरोपी भाग गये। आरोपी के मोबाइल से कई मजबूत साक्ष्य मिले हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।