लखनऊ में अवैध ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री पकड़ी गई, 2 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री पकड़ी गई है। 2.05 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। मौके से दो आरोपियों दिलदार और इरफान को गिरफ्तार किया गया है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में दुबग्गा के मौहारी (जेहटा) गांव में सुनसान मकान में चल रही प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 2.05 करोड़ रुपये का ऑक्सीटोसिन, निर्माण सामग्री और उपकरण बरामद किए। मौके से दो आरोपियों दिलदार और इरफान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पहले भी इसी मामले में जेल जा चुके हैं।
टीम को मकान के पीछे खड़ी पिकअप में बोरियां लादते दो व्यक्ति मिले। मकान के भीतर ऑक्सीटोसिन बनाने और पैकिंग का पूरा सेटअप मिला। छापेमारी में 37 बोरियों में रखी करीब 3700 बोतलें, 1.77 लाख से अधिक प्लास्टिक एम्प्यूल और करीब 35 लीटर लिक्विड ऑक्सीटोसिन बरामद हुआ। इसके अलावा संदिग्ध पाउडर, करीब आठ हजार खाली बोतलें, हजारों ढक्कन, रबर कैप और सीलिंग मशीनें मिलीं।
बिहार से मंगाते थे पाउडर, घर में बनाते थे नकली ऑक्सीटोसिन:
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे ऑक्सीटोसिन पाउडर में नमक, पानी और फिनायल मिलाकर अवैध रूप से ऑक्सीटोसिन तैयार करते थे, फिर उसकी पैकिंग कर बिक्री करते थे। इस काम में एक अन्य सहयोगी भी शामिल है, जिसके माध्यम से बिहार से ऑक्सीटोसिन पाउडर मंगाया जाता था, जबकि कुछ सामग्री गाजियाबाद से भी खरीदी जाती थी। तैयार माल की आपूर्ति भैंस पालकों और सब्जी विक्रेताओं को की जाती थी। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे पहले भी इसी अपराध में जेल जा चुके हैं और छूटने के बाद उन्होंने फिर यही काम शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि यही उनकी आय का जरिया था। मौके पर इस्तेमाल हो रहा पिकअप वाहन भी उन्होंने इसी काम के लिए खरीदा था और इसी से माल की आपूर्ति करते थे।
आमजन की सेहत के लिए बड़ा खतरा
अवैध ऑक्सीटोसिन का प्रयोग पशुओं तथा सब्जियों और फलों पर किया जाता है, जिससे आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 105 के अन्तर्गत ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री केवल सिंगल यूनिट ब्लिस्टर पैक में ही प्राविधानित है। प्लास्टिक की बोतलों और एम्प्यूल में इसका निर्माण और विक्रय पूर्णतः अवैध है।
दुबग्गा थाने में एफआईआर दर्ज, 9 नमूने जांच को भेजे
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 319(2), 325, 280, 276 और 112 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। FSDA के औषधि निरीक्षकों ने जांच और विश्लेषण के लिए बरामद सामग्री के 9 नमूने जांच के लिये भेजे हैं। अभियुक्तों को कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले आपूर्तिकर्ताओं और तैयार माल के खरीदारों की पहचान के लिए जांच जारी है। इस अवैध नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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