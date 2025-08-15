Illegal occupation of firing range in Lucknow, government and LDA turned a blind eye High Court comment लखनऊ में फायरिंग रेंज में अवैध कब्जा होता रहा, सरकार और LDA के आंख-कान बंद रहे: हाईकोर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में फायरिंग रेंज में अवैध कब्जा होता रहा, सरकार और LDA के आंख-कान बंद रहे: हाईकोर्ट

राजधानी लखनऊ के अर्जुनगंज फायरिंग रेंज में अवैध कब्जा किए जाने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा किराज्य सरकार व एलडीए के अधिकारी अपने आंख व कान बंद किए रहे। 

Deep Pandey लखनऊ, विधि संवाददाताFri, 15 Aug 2025 01:12 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अर्जुनगंज फायरिंग रेंज में तमाम जमीनों पर बाहरी व्यक्तियों के अवैध कब्जा किए जाने के मामले में तल्ख टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि सेना के अधिकारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण रोकने के बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार व एलडीए के अधिकारी अपने आंख व कान बंद किए रहे, कब्जा होता रहा। जिसका नतीजा यह हुआ कि अब सेना वहां लॉन्ग रेंज फायरिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकती और अब सिर्फ शॉर्ट रेंज फायरिंग प्रैक्टिस ही की जा सकती है। न्यायालय ने मामले को अगली सुनवायी के लिए सितम्बर के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही इस दौरान एलडीए और आवास विकास परिषद को इलाके का सर्वे करने को भी कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने ब्रिगेडियर तिरबनी प्रसाद की ओर से वर्ष 2011 में दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। न्यायालय ने अपने कार्यालय को एलडीए तथा आवास विकास परिषद को जनहित याचिका में पक्षकार बनाने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय के संज्ञान में यह भी आया कि उक्त फायरिंग रेंज संबंधी अधिसूचना सितम्बर 2025 में समाप्त हो रही है।

हालांकि डिप्टी सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया एसबी पांडेय ने न्यायालय को बताया कि उक्त अधिसूचना का कार्यकाल बढ़ाए जाने का अनुरोध राज्य सरकार से किया जा चुका है। इस पर न्यायालय ने त्वरित व सुविचारित निर्णय लेकर अवगत कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी चेताया है कि हम इस मामले में जिम्मेदारी भी तय करेंगे। वहीं सेना की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि अर्जुनगंज फायरिंग रेंज की उसे आवश्यकता है और वह इस समस्या का हल चाहती है।

