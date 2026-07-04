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सरकारी भवन का उपयोग अवैध कब्जा, प्रशासन ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगाया बेदखली का नोटिस

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुर
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सीतापुर में सपा कार्यालय को खाली कराने के बाद प्रशासन ने अब कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने कांग्रेस कार्यालय को अवैध घोषित करते हुए उसके आफिस के बाहर नोटिस लगा दिया है।

सरकारी भवन का उपयोग अवैध कब्जा, प्रशासन ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगाया बेदखली का नोटिस

Sitapur News: सीतापुर में कुछ दिन पहले हुई समाजवादी पार्टी कार्यालय के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद अब शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर भी प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दी है। नगर पालिका परिषद सदर ने तामसेनगंज शहर स्थित घंटाघर इमारत के ऊपरी हिस्से में संचालित शहर कांग्रेस कार्यालय को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर इसे अवैध अतिक्रमण घोषित कर दिया है। डीएम के निर्देश पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (प्रभारी) ने कांग्रेस कमेटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

नोटिस के अनुसार नजूल भूखंड संख्या 750 पर स्थित घंटाघर इमारत के स्वामित्व और उसकी कानूनी स्थिति की जांच की गई। जांच में पाया गया कि इस भूखंड का असली स्वामित्व यूपी सरकार में निहित है। मांग पंजिका में दर्ज इंद्राज (मांग संख्या 1/6) का कोई भी कानूनी या विधिक आधार मौजूद नहीं है। प्रशासनिक आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इस ऐतिहासिक सरकारी भवन का उपयोग किया जाना अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है।

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नपा इओ ने कांग्रेस को जारी किया कारण बताओ नोटिस

ऐसे में नजूल मैनुअल की धारा के तहत डीएम को सरकारी भूमि से किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को हटाने और संपत्ति को पुनः सरकारी नियंत्रण में लेने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है। इसलिए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (प्रभारी) ने कांग्रेस कमेटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि विधिक आधार न होने के कारण उनके नाम दर्ज इंद्राज को क्यों न निरस्त कर भवन को वापस सरकार के अधीन ले लिया जाए। नगर पालिका प्रशासन ने कांग्रेस कमेटी को अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। यदि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो बेदखली की अंतिम कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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22 जून को सीतापुर सपा जिला कार्यालय पर गरजा था बुलडोजर

22 जून को सीतापुर सपा जिला कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी। 21 वर्ष पहले नजूल भूमि पर बना कार्यालय चार बुलडोजर की मदद से जमीदोज कर दिया गया था। प्रशासन द्वारा नोटिस जारी होने पर दो दिन पहले सपा कार्यालय खाली कर दिया गया था। टाउन हॉल परिसर की नजूल भूमि को तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल ने नियम विरुद्ध 15 जनवरी 2005 को समाजवादी पार्टी के कार्यालय संचालन के लिए आवंटित किया था। जिसका वार्षिक किराया केवल 100 रुपये था। आवंटन प्रक्रिया नियम विरुद्ध होने पर पूर्व में नगर पालिका ने उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया था। आवंटन निरस्त होने के बाद भी सपा कार्यालय नियम विरुद्ध संचालित हो रहा था। बीते आठ जून को जिलाधिकारी न्यायालय ने नोटिस जारी कर कार्यालय को 15 दिन के भीतर खाली करने का आदेश जारी किया गया था। प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी। तय समय पूरा होने के पहले ही सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने लगभग दो दिन पहले ही कार्यालय खाली कर दिया था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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