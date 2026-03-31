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कानपुर के 3 अस्पतालों में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का खुलासा, IMA उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति, पति समेत 6 अरेस्ट

Mar 31, 2026 05:31 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 अस्पतालों में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का खुलासा हुआ है। छह लोगों को गिरफ्तार हुए हैं। इनमें आईएमए की उपाध्यक्ष डॉ प्रीति आहूजा उनके पति डॉक्टर,  एजेंट और तीन अस्पतालों के संचालक शामिल हैं।

कानपुर के 3 अस्पतालों में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का खुलासा, IMA उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति, पति समेत 6 अरेस्ट

UP News: यूपी के कानपुर में कल्याणपुर और रावतपुर के तीन अस्पतालों में रविवार को पुलिस ने अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट करने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आईएमए की उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति आहूजा उनके पति डॉक्टर सुरजीत आहूजा एजेंट शिवम और तीन अस्पतालों के संचालक डॉक्टर नरेंद्र सिंह और डॉक्टर रामप्रकाश व डॉ राजेश कुमार शामिल हैं।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया किडनी डोनर आयुष मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उत्तराखंड से एमबीए 4th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा है। वही किडनी लेने वाली महिला नोएडा के एक बड़े स्कूल संचालक की पत्नी पारुल है। पारुल का ट्रांसप्लांट रविवार को हुआ है। आरोपियों ने पिछले माह साउथ अफ्रीका की एक महिला अरेबिका का भी किडनी ट्रांसप्लांट किया था1 है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के अनुसार काफी समय से सूचना मिल रही थी लेकिन पुष्टि न होने के चलते पुलिस खुलकर कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। मार्च में ही एक अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सूचना मिली थी लेकिन सटीक जानकारी न होने के चलते कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। हालांकि तब पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी थी।

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स्वास्थ्य विभाग ने आशंका के आधार पर आरोही हॉस्पिटल को सील कर दिया था। 23 मार्च को आरोही हॉस्पिटल का डॉक्टर राजेश ने मेड लाइफ हॉस्पिटल के संचालक से साझेदारी कर उसका साझेदार बन गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि पारुल की दोनों किडनी खराब है। उसका 8 साल से मेरठ के अस्पताल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर अफजाल ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में किडनी जरूरत की सूचना साझा की। इसके बाद उन्हें एक किडनी दाता आयुष मिला जो की मूल रूप से बिहार का रहने वाला युवक है।

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मामले में डॉक्टर रोहित उर्फ राहुल का नाम आया है यह डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ किडनी ट्रांसप्लांट करते थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान फाइल तैयार नहीं की जाती थी। आरोपियों पर मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 वह बीएनएस की धारा 143 के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में नोएडा और लखनऊ के भी तीन डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं। उनकी तलाश पुलिस कर रही है।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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