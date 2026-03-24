सीजीएसटी के 2 अधीक्षकों की काली कमाई सामने आई, CBI ने किया आय से अधिक संपत्ति का केस

यूपी में सीजीएसटी के 2 अधीक्षकों की काली कमाई सामने आई है। सीबीआइ लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने दोनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश के झांसी सीजीएसटी कार्यालय में 1.5 करोड़ रुपये की घूसखोरी के बहुचर्चित मामले में पकड़े गए तत्कालीन दो अधीक्षकों अजय कुमार शर्मा व अनिल कुमार तिवारी की काली कमाई सामने आई है। सीबीआइ लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने दोनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। मामले में सीजीएसटी के कुछ अधिकारियों व कर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

सीबीआई ने बीते वर्ष 31 दिसंबर को झांसी स्थित सीजीएसटी कार्यालय में 1.5 करोड़ रुपये की घूसखोरी का मामला पकड़ा था। तब दोनों अधीक्षकों को एक व्यापारी से 70 लाख रुपये घूस लेते पकड़ा गया था। दोनों अधीक्षकों के अलावा मामले में झांसी सीजीएसटी की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी व अन्य आरोपितों को भी पकड़ा गया था। सीबीआई ने आरोपितों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 70 लाख रुपये, संपत्तियों के दस्तावेज व जेवर बरामद किए थे।

आय-व्यय की तुलना में उनकी ₹3.53 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई सीबीआई के अनुसार, सीजीएसटी अधीक्षक अजय कुमार शर्मा के विरुद्ध जांच के लिए निर्धारित अवधि में उनके आय-व्यय का ब्योरा खंगाला गया। जांच के लिए निर्धारित अवधि में ₹उनका आय-व्यय 1.40 करोड़ रुपये पाया गया। आरोप है कि इस अवधि में आय-व्यय की तुलना में उनकी ₹3.53 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई सामने आई। इसे लेकर वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।