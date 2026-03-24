सीजीएसटी के 2 अधीक्षकों की काली कमाई सामने आई, CBI ने किया आय से अधिक संपत्ति का केस
यूपी में सीजीएसटी के 2 अधीक्षकों की काली कमाई सामने आई है। सीबीआइ लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने दोनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं।
UP News: उत्तर प्रदेश के झांसी सीजीएसटी कार्यालय में 1.5 करोड़ रुपये की घूसखोरी के बहुचर्चित मामले में पकड़े गए तत्कालीन दो अधीक्षकों अजय कुमार शर्मा व अनिल कुमार तिवारी की काली कमाई सामने आई है। सीबीआइ लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने दोनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। मामले में सीजीएसटी के कुछ अधिकारियों व कर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
सीबीआई ने बीते वर्ष 31 दिसंबर को झांसी स्थित सीजीएसटी कार्यालय में 1.5 करोड़ रुपये की घूसखोरी का मामला पकड़ा था। तब दोनों अधीक्षकों को एक व्यापारी से 70 लाख रुपये घूस लेते पकड़ा गया था। दोनों अधीक्षकों के अलावा मामले में झांसी सीजीएसटी की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी व अन्य आरोपितों को भी पकड़ा गया था। सीबीआई ने आरोपितों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 70 लाख रुपये, संपत्तियों के दस्तावेज व जेवर बरामद किए थे।
आय-व्यय की तुलना में उनकी ₹3.53 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई
सीबीआई के अनुसार, सीजीएसटी अधीक्षक अजय कुमार शर्मा के विरुद्ध जांच के लिए निर्धारित अवधि में उनके आय-व्यय का ब्योरा खंगाला गया। जांच के लिए निर्धारित अवधि में ₹उनका आय-व्यय 1.40 करोड़ रुपये पाया गया। आरोप है कि इस अवधि में आय-व्यय की तुलना में उनकी ₹3.53 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई सामने आई। इसे लेकर वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।
इसके अलावा सीजीएसटी अधीक्षक अनिल कुमार तिवारी पर जांच के लिए निर्धारित अवधि एक जनवरी 2022 से 31 दिसंबर, 2025 के बीच ₹आय से 1.10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति जुटाने का आरोप है। जांच अवधि में उनके पास 1.99 करोड़ की कुल संपत्ति पाई गई जो उनकी वैध कमाई से लगभग 191 प्रतिशत अधिक है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें