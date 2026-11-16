यूपी में तालाब और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, मिट्टी की पटाई से मचा हड़कंप
यूपी में तालाब और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला आया है। लखनऊ में तालाब और नगर निगम की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और मिट्टी की पटाई से हड़कंप मच गया।
लखनऊ। प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश में तालाब और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला आया। राजधानी लखनऊ में सरोजनीनगर के ग्राम फर्रुखाबाद चिल्लावां में तालाब और नगर निगम की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और मिट्टी की पटाई का मामला गरमा गया है। नगर निगम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए अब आधुनिक ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मशीन से पैमाइश और चिह्नांकन कराया जाएगा। इसके साथ ही तालाब और छठ महापर्व पूजा घाट के रास्ते के पास मिट्टी की पटाई कराने वालों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
मामला ग्राम फर्रुखाबाद चिल्लावां परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर स्थित तालाब से जुड़ा है। यहां गाटा संख्या 608 और 614 तालाब के खाते में दर्ज हैं, जबकि गाटा संख्या 608 और 629 बंजर एवं नगर निगम में निहित सरकारी भूमि से संबंधित हैं। तालाब के किनारे नगर निगम की ओर से छठ पूजा घाट का निर्माण कराया गया है। इसका सौंदर्यीकरण भी कराया जा चुका है और यहां शिलापट भी स्थापित हैं। इसी घाट के रास्ते के पास मिट्टी की पटाई को लेकर स्थानीय निवासी ललिता गिरी ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी।
निजी जमीन बताकर किया जा रहा दावा
शिकायत की जांच के लिए तहसीलदार सरोजनीनगर की अध्यक्षता में राजस्व टीम गठित की गई थी। टीम ने 15 मई 2026 को रिपोर्ट दी थी। इसमें शिकायतकर्ता का कहना था कि मिट्टी की पटाई वाला विवादित स्थल दूसरे पक्ष की निजी जमीन गाटा संख्या 430 और 631 का हिस्सा है। संयुक्त टीम को मौके पर कानपुर रोड के अलावा कोई ऐसा निर्धारित बिंदु नहीं मिला, जिसके आधार पर नक्शे से जमीन की सटीक पैमाइश और सीमांकन किया जा सके।
पहले भी दिए निर्देश, फिर भी नहीं हुई पैमाइश
अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार श्रीवास्तव ने पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ईटीएस मशीन से पैमाइश कराकर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हुई। अब उप जिलाधिकारी सरोजनीनगर और नगर निगम के संपत्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी रिपुदमन सिंह को पैमाइश की तारीख तय कराने के निर्देश दिए गए हैं। तीन दिन के भीतर पूरी आख्या मांगी गई है। इससे तालाब और सरकारी जमीन पर कब्जे की स्थिति साफ होने के साथ ही मिट्टी की पटाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का रास्ता भी खुलेगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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