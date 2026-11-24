कानपुर में अवैध इमारतों के कारोबार में माफिया अतीक अहमद की फंडिंग के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पूर्व पार्षद मन्नू रहमान अतीक का पैसा अवैध बिल्डिंगों में लगवाता था। राधिका अपार्टमेंट में आग लगने से दो लोगों की मौत के बाद शुरू हुई जांच में यह खुलासा हुआ है।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के कानपुर में अवैध बिल्डिंगों का कारोबार यूं ही नहीं फल-फूल रहा, बल्कि उसमें हवाला की फंडिंग और माफियाओं का पैसा लगा होने के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। राधिका अपार्टमेंट में आग की घटना सामने आने के बाद पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आए हैं। पता चला है कि चमनगंज, बेकनगंज, बजरिया, अनवरगंज में बनी कई अवैध बिल्डिंगों में माफिया रहे अतीक अहमद का पैसा लगा है। पूर्व पार्षद मन्नू रहमान उसका पैसा लगाता था। अवैध बिल्डिंग बनाकर बेचने में कम से कम मुनाफा 30 फीसद का होता था, जिसे यह लोग आपस में बांट लेते थे।

पटकापुर के श्रीगणेश मंदिर स्थित गली में 16 नवंबर की भोर राधिका अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े वाहनों में आग लग गई थी। इसमें राखी साहू की बालकनी से गिरकर जबकि प्रांजुल बाथम की दम घुटने से मौत हो गई थी। इस मामले में फीलखाना पुलिस ने प्रांजुल के पिता अनिल बाथम की तहरीर पर बिल्डर प्यारे खान, पूर्व पार्षद मन्नू रहमान, मोहित तिवारी, शफीक और सरबजीत कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों की जांच शुरू की तो बिल्डर मन्नू रहमान को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि मन्नू रहमान वर्ष 2012-13 में प्रयागराज में अतीक से मिला था। उसके बाद से वह अतीक का खास बन गया। उस समय की फोटो भी पुलिस को मिली है। अतीक जब लाव लश्कर के साथ कानपुर आया था, तब मन्नू रहमान ने ही उसका स्वागत किया था। कानपुर में उसके रुकने तक मन्नू साथ रहा।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच में सामने आया है कि कानपुर में बनने वाली अवैध बिल्डिंगों में अतीक फंडिंग करता था। केडीए और पुलिस की मिलीभगत से इमारतें खड़ी होती थीं। पुलिस का मुख्य फोकस फाइनेंस पर रहेगा। आय-व्यय का पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है। मन्नू की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि सीएए और एनआरसी के दौरान हुए उत्पात के लिए भी फंडिंग में मन्नू का नाम सामने आया था। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। उधर, मन्नू कोर्ट में सरेंडर की फिराक में है। पुलिस को मंगलवार को उसके सरेंडर करने की जानकारी मिली है। ऐसे में कोर्ट में पुलिस का सख्त पहरा रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो भी कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। बता दें इस मामले में मोहित तिवारी को जेल भेजा जा चुका है, बाकी फरार हैं।

केडीए को भेजा गया पत्र राधिका अपार्टमेंट 2024 में बनकर तैयार हुआ था। इस दौरान वहां केडीए के जेई, सुपरवाइजर समेत कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी तैनात थे, इसकी जानकारी के लिए एसीपी कोतवाली अमित पांडेय ने केडीए से पत्राचार किया है। एसीपी ने बताया कि जवाब मिलने के बाद सभी को नोटिस जारी कर सवाल जवाब किए जाएंगे। भले गिरफ्तारी न की जा सके लेकिन चार्जशीट में नाम जुड़ेगा।

राधिका अपार्टमेंट में प्यारे का पैसा शफीक देखता काम पुलिस आयुक्त ने बताया कि मोहित से पूछताछ में रिटायर्ड केडीए कर्मी शिवशंकर का नाम सामने आया है। केडीए की ओर से वह नोटिस चस्पा करने का काम करता था। मोहित ने पूछताछ में बताया कि उसकी मदद से केडीए अफसरों से सेटिंग बनाकर रखते थे। शिवशंकर को नोटिस जारी कर जवाब के लिए बुलाया है।

बांग्लादेशी मामले में जेल गया था मन्नू सपा के पूर्व पार्षद मन्नू रहमान पर बांग्लादेशी नागरिक डॉ. रिजवान और उसके परिवार को भारत में बसाने का आरोप लगा था। मन्नू रहमान ने डॉ. रिजवान व उसके परिवार के लिए बतौर पार्षद डोमेसाइल पत्र जारी किया था। इसमें मन्नू जेल भेजा गया था।