इकरा-नदवी-हरेंद्र को गाजियाबाद बार्डर, बर्क को संभल में रोका; कैराना MP बोलीं-ये अघोषित इमरजेंसी

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर बरेली बवाल के बाद वहां के हालात जानने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं को अलग-अलग जगहों पर रोक दिया गया है। कैराना की सांसद इकरा हसन, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक को दिल्ली-गाजियाबाद बार्डर पर रोक दिया गया है। वहीं संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर रोक दिया गया है। उनके घर पर आधी रात के बाद से पुलिस तैनात है। दिल्ली-गाजियाबाद बार्डर पर रोकी गईं इकरा हसन ने आरोप लगाया कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी दिख रही है।

उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद पर किसी को आपत्ति क्यों है यह बात समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हमें बरेली में बस लोगों से मिलना है। वहां हिंदू-मुस्लिम का एजेंडा उठाया जा रहा है। इकरा हसन ने कहा कि सरकार सत्ता से बाहर होने से डर गई है। जनप्रतिनिधियों को जनता से मिलने का हक है। इकरा हसन ने कहा कि हम वहां के लोगों से मिलकर रहेंगे। उनसे बात करेंगे। उन्होंने बरेली में आम लोगों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। वहीं घर पर रोके गए संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि यदि बरेली में सब ठीक है तो फिर वहां जाने से रोका क्यों जा रहा है।

बता दें कि कल यानी शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर उसे बरेली जाने का आदेश दिया था। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा के वरिष्ठ सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पदाधिकारी शामिल हैं।