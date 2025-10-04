ikra hasan nadvi harendra stopped ghaziabad border while burke stopped in sambhal kairana mp said undeclared emergency इकरा-नदवी-हरेंद्र को गाजियाबाद बार्डर, बर्क को संभल में रोका; कैराना MP बोलीं-ये अघोषित इमरजेंसी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कैराना की सांसद इकरा हसन, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक को दिल्ली-गाजियाबाद बार्डर पर रोक दिया गया है। वहीं संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर रोक दिया गया है। बर्क के घर पर आधी रात के बाद से पुलिस तैनात है।

Sat, 4 Oct 2025 11:35 AM
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर बरेली बवाल के बाद वहां के हालात जानने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं को अलग-अलग जगहों पर रोक दिया गया है। कैराना की सांसद इकरा हसन, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक को दिल्ली-गाजियाबाद बार्डर पर रोक दिया गया है। वहीं संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर रोक दिया गया है। उनके घर पर आधी रात के बाद से पुलिस तैनात है। दिल्ली-गाजियाबाद बार्डर पर रोकी गईं इकरा हसन ने आरोप लगाया कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी दिख रही है।

उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद पर किसी को आपत्ति क्यों है यह बात समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हमें बरेली में बस लोगों से मिलना है। वहां हिंदू-मुस्लिम का एजेंडा उठाया जा रहा है। इकरा हसन ने कहा कि सरकार सत्ता से बाहर होने से डर गई है। जनप्रतिनिधियों को जनता से मिलने का हक है। इकरा हसन ने कहा कि हम वहां के लोगों से मिलकर रहेंगे। उनसे बात करेंगे। उन्होंने बरेली में आम लोगों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। वहीं घर पर रोके गए संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि यदि बरेली में सब ठीक है तो फिर वहां जाने से रोका क्यों जा रहा है।

बता दें कि कल यानी शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर उसे बरेली जाने का आदेश दिया था। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा के वरिष्ठ सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पदाधिकारी शामिल हैं।

इसकी अगुवाई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेन्द्र मलिक, कैराना की सांसद इकरा हसन, संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी , सांसद नीरज मौर्य, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, विधायक प्रवीण सिंह ऐरन, अताउर्रहमान, शहजिल इस्लाम अंसारी, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी और प्रदेश सचिव शुभलेश यादव शामिल हैं। प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने की इजाजत नहीं दी है। नेताओं को जगह-जगह रोक लिया गया है।

