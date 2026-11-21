पीएम मोदी ने लखनऊ में पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह-2026 में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आईआईटी हो या आईटीआई, दोनों देश की अमानत, सामर्थ्य और भविष्य हैं। जिस उत्साह से आईआईटी खड़गपुर गया था, उसी उमंग से आईटीआई के बच्चों के बीच आया हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह-2026 में शामिल हुए। पहली बार इसका आयोजन लखनऊ में हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए आप सीधे जुड़ने वाले हैं। मैं दिल्ली से निकला सीधा बंगाल गया। पहला कार्यक्रम आई आईटी में था। 75 साल हुए। देश का पहला आईआईटी खड़गपुर में बना था। जिस ऊर्जा के साथ जिस सपनों केा लेकर जिस आशा और अरमान को लेकर मैं वहां गया था। उतने ही उमंग उत्साह के साथ आईटीआई के बच्चों के पास आज यहां आया हूं। चाहे आईआईटी हो या आईटीआई हो मेरे लिए तो यही मेरे देश की अमानत हैं। यही मेरे देश का सामर्थ्य और भविष्य हैं।

ITI देश का भविष्य है- पीएम मोदी पीएम ने कहा कि मुझे खुशी इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते मेरे लिए गर्व की बात है। मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते देशभर से आए युवाओं का मुझे स्वागत करने का मौका मिल रहा है। उन्होने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपने युवाओं के कौशल से इसी तरह कुशलता से आगे बढ़ता है। हमारा देश तो हमेशा से ही कौशल का सम्मान करने वाला देश है। यहां लखनऊ में ही देखिए, चिकनकारी का काम लंबे समय से होता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ, वहां का एक एक अनुभव बताता हूं। वसवाया एक परंपरा रही है। जहां कोई गांव बसेगा, वहां अपने कौशल से गांव का जीवन चलाने वाले लोग भी बसेंगे।