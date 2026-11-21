चाहे IIT हो या ITI यही देश का भविष्य है; कौशल दीक्षांत प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने लखनऊ में पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह-2026 में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आईआईटी हो या आईटीआई, दोनों देश की अमानत, सामर्थ्य और भविष्य हैं। जिस उत्साह से आईआईटी खड़गपुर गया था, उसी उमंग से आईटीआई के बच्चों के बीच आया हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह-2026 में शामिल हुए। पहली बार इसका आयोजन लखनऊ में हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए आप सीधे जुड़ने वाले हैं। मैं दिल्ली से निकला सीधा बंगाल गया। पहला कार्यक्रम आई आईटी में था। 75 साल हुए। देश का पहला आईआईटी खड़गपुर में बना था। जिस ऊर्जा के साथ जिस सपनों केा लेकर जिस आशा और अरमान को लेकर मैं वहां गया था। उतने ही उमंग उत्साह के साथ आईटीआई के बच्चों के पास आज यहां आया हूं। चाहे आईआईटी हो या आईटीआई हो मेरे लिए तो यही मेरे देश की अमानत हैं। यही मेरे देश का सामर्थ्य और भविष्य हैं।
ITI देश का भविष्य है- पीएम मोदी
पीएम ने कहा कि मुझे खुशी इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते मेरे लिए गर्व की बात है। मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते देशभर से आए युवाओं का मुझे स्वागत करने का मौका मिल रहा है। उन्होने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपने युवाओं के कौशल से इसी तरह कुशलता से आगे बढ़ता है। हमारा देश तो हमेशा से ही कौशल का सम्मान करने वाला देश है। यहां लखनऊ में ही देखिए, चिकनकारी का काम लंबे समय से होता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ, वहां का एक एक अनुभव बताता हूं। वसवाया एक परंपरा रही है। जहां कोई गांव बसेगा, वहां अपने कौशल से गांव का जीवन चलाने वाले लोग भी बसेंगे।
पहली बार लखनऊ में कौशल दीक्षांत सम्मेलन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु की काव्या लेखा, संधना लक्ष्मी आर, जम्मू-कश्मीर की ताबिश शौकत सहित 10 मेधावियों को मंच पर सम्मानित किया । जिसमें यूपी के शाहबाज खान और संध्या देवी भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम में कुल 4461 युवा शामिल रहे। इनमें तमाम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) के प्रशिक्षु शामिल हैं। यह पहला मौका है जब यूपी में कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। पिछले चारों कौशल दीक्षांत समारोह दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। 52 मेधावियों की सूची में पहले व दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की छात्राएं हैं। पहले नंबर पर काव्या लेखा और दूसरे नंबर पर सांतना लक्ष्मी आर हैं। तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर की ताबिश शौकत हैं।