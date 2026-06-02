गीता ज्ञान के नाम पर नशा देकर कई युवतियों से यौन शोषण, मथुरा से आईआईटीयन बाबा गिरफ्तार
यूपी में मथुरा से पुलिस ने एक आईआईटीयन बाबा को गिरफ्तार किया है। रुड़की आईआईटी से बीटेक करने वाला यह बाबा गीता ज्ञान के नाम पर युवतियों का यौन शोषण करता था। ऑनलाइन प्रवचन कर आकर्षित करता था।
यूपी के मथुरा में एक सनसनीखेज घटनाक्रम के तहत गीता ज्ञान के नाम पर युवतियों को नशीला पदार्थ खिलाकर यौन शोषण के आरोप में एक आईआईटीयन साधु वेश धारी बाबा को गिरफ्तार किया गया है। गोवर्धन के राधाकुंड क्षेत्र में गत दिनों उसने छत्तीसगढ़ की युवती से रेप का प्रयास किया। इसका मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने उसके यहां से दो युवतियों को मुक्त करा उनके घरवालों को सौंप दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से फोरदा (उड़ीसा) निवासी अभिषेक मिश्रा द्वारा गीता ज्ञान के नाम पर नशीली दवा खिलाकर युवतियों के साथ यौन शोषण किया जाता था। उसने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया था। उसके अभिभावक अब भुवनेश्वर में रहते हैं। अभिषेक कुछ वर्षों पूर्व राधाकुंड में आकर रहने लगा। आरोप है कि वह ऑनलाइन प्रवचन कर युवतियों को फंसाता था और उनका ब्रेनवाश कर देता था। इस बीच में उन्हें नशीले पदार्थ का सेवन करा यौन शोषण भी करता था। पुलिस के अनुसार इसके यहां कई युवतियां थीं। पुलिस को ऐसी जानकारी मिल रही थी लेकिन कोई युवती इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थी। पिछले दिनों अधिकांश युवतियां इसके यहां से अपने घरों को लौट गई थीं लेकिन कुछ युवतियां इसके पास से नहीं जा रही थीं।
छत्तीसगढ़ की युवती ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ निवासी बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने पिछले सप्ताह इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि वह अपनी बहन से मिलने राधाकुण्ड आई थी। वहां बहन के जाने के बाद आरोपी ने दूध में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
15 मई को युवती आई थी मथुरा
छत्तीसगढ़ की युवती मथुरा में इंटर्नशिप कर रही अपनी बड़ी बहन से मिलने 15 मई को आई थी। पीड़िता के अनुसार 17 मई को दोनों बहनों का जन्मदिन था, जिसे वह एक साथ मनाना चाहती थीं। पीड़िता की बहन राधाकुंड में किराए के मकान में रह रही थी। युवती ने बताया जब वह पहुंची तो उसकी बहन ने कहा कि वह अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास के साथ कीर्तन मंडली में भजन करने जा रही है। इसके बाद पीड़िता कमरे में रुक गई।
अभिषेक मिश्रा ने दिया प्रसादी दूध
पीड़िता ने तहरीर दी कि वह कमरे में आराम कर रही थी। उसी रात अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास कमरे पर आया और उसे दूध देते हुए बोला कि यह भगवान का प्रसाद है पी लीजिए। इस पर पीड़िता ने कहा कि उसे दूध से एलर्जी है, वह नहीं पीती, लेकिन अभिषेक जबरदस्ती करते हुए बोला, प्रसाद के लिए मना नहीं करते। इसके बाद थोड़ा सा दूध उसने पी लिया। घंटे भर बाद उसे चक्कर आने लगे और बेहोशी छा गई। जब वह सुबह उठी तो तबीयत सही नहीं लगी और पेट में दर्द भी था। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद 16 मई की सुबह अभिषेक मिश्रा फिर आया और हालचाल पूछा। तबीयत खराब होने की बात सुन बोला कि अभी सही हो जाएगी। इसके बाद वह अश्लील हरकत करने लगा। विरोध करते हुए वो चीखने लगी तो अभिषेक मिश्रा वहां से उसकी बहन, पिता और माता को जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। इसके बाद बहन को बताया तो उसने भी कहा कि वह झूठ बोल रही है।
वीडियो वायरल करने की दी धमकी
पीड़िता तत्काल रिजर्वेशन कराकर वापस अपने छत्तीसगढ़ स्थित घर पहुंच गई। वहां उसने मां को सारी बात बताई। जिसके बाद मां बेटी शर्म की वजह से चुप हो गई। लेकिन इसके बाद भी आरोपी अभिषेक अलग अलग नंबरों से फोन करने लगा, धमकाने लगा और बोला उसके पास नहाते हुए की वीडियो है, जिसे वह वायरल कर देगा।
यहां से शुरू हुई अभिषेक की उल्टी गिनती
एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया छत्तीसगढ़ की लड़की द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराए। वह अपने बयान पर कायम रही। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक पर शिकंजा कसना शुरू किया।
राधा कुंड से किया गिरफ्तार
पुलिस ने सोमवार शाम आरोपी अभिषेक मिश्रा को राधाकुंड स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। वहां दो युवतियां भी मिलीं। इनमें एक बिलासपुर की और दूसरी छतरपुर मध्य प्रदेश की है। युवतियों के परिजन यहां आ गए थे। पुलिस ने दोनों युवतियों को उनके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उनके परिजन उन्हें नशा मुक्ति केंद्र ले गए हैं।
रैकेट पकड़ने में जुटे थे हिन्दू संगठन
कानपुर से आए विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता राजेश गिरी ने बताया कि इस रैकेट को पकड़ने के लिए एक माह से लगे थे। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत के अनुसार आरोपी आईआईटीयन है। उसने आईआईटीयन और पढ़े-लिखे बच्चों को ऑनलाइन गीता ज्ञान देने के माध्यम से अपने जाल में फंसाया। करीब दो दर्जन युवक युवती इसके आश्रम पर आकर रहने लगे। इनका ब्रेनवाश कर देता था।
फिलहाल गिरफ्तारी के दौरान दो युवतियां मिलीं थीं। उनके परिजन भी पुलिस टीम के साथ थे। उनकी मानसिक स्थिति को देखने के बाद आगरा की नशा मुक्ति टीम बुलाया और परिजनों की सहमति पर टीम के साथ आगरा नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक युवती के बयान दिया है कि वह यहां पर शोषण करता था। और कुछ नशीला पदार्थ पिलाता था। इस बारे में जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।