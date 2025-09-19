IIT student accused of befriending a woman at a mosque, then taking her home and attempting to commit adultery मस्जिद में दोस्ती, फिर घर ले जाकर गंदा काम करने की कोशिश; IIT छात्र पर संगीन आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मस्जिद में दोस्ती, फिर घर ले जाकर गंदा काम करने की कोशिश; IIT छात्र पर संगीन आरोप

लखनऊ में दोस्ती की आड़ में गंदा काम करने की कोशिश का मामला सामने आया है। राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र ने आईआईटी छात्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आईआईटी छात्र ने मस्जिद में दोस्ती की, फिर घर दिखाने के बहाने उसे अपने कमरे पर ले गया और वहां उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।Fri, 19 Sep 2025 03:44 PM
राजकीय पॉलिटेक्निक के एक छात्र ने एक कथित आईआईटी छात्र के खिलाफ गाजीपुर थाने में गंभीर आरोपों के साथ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित छात्र का दावा है कि आरोपी ने मस्जिद में नमाज के दौरान उससे दोस्ती की और फिर करियर में मदद का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसाया। इसके बाद इंदिरानगर में सुषमा अस्पताल के पास ले जाकर गलत काम करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर न केवल उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की कोशिश भी की गई।

पीड़ित छात्र, जो राजाजीपुरम का निवासी है, ने बताया कि वह कुछ समय से लोहिया अस्पताल के पास स्थित एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। वहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने खुद को आईआईटी खड़गपुर का छात्र बताया। दोनों में बातचीत शुरू हुई और आरोपी ने पीड़ित का मोबाइल नंबर ले लिया। धीरे-धीरे उसने दोस्ती का भरोसा दिलाया और लगातार संपर्क में रहा।

13 सितंबर को आरोपी ने पीड़ित को मैसेज कर मिलने के लिए बुलाया। दोनों मस्जिद गए और वहां से पैदल इंदिरानगर सेक्टर 10 में आरोपी के घर पहुंचे। पीड़ित के अनुसार, शुरुआत में आरोपी ने करियर में मदद करने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का दिखावा किया। लेकिन इसके बाद उसने गलत काम करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने क्रूरता दिखाते हुए उसकी जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, उसे कमरे में बंधक बनाकर गला दबाकर मारने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने पीड़ित का फोन भी छीन लिया।

किसी तरह अगले दिन पीड़ित बंधन से मुक्त होकर वहां से भाग निकला और अपने घर पहुंचा। लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने फोन कॉल और मैसेज के जरिए उसे धमकियां देना जारी रखा। डर और मानसिक दबाव से जूझ रहे पीड़ित ने आखिरकार गाजीपुर थाने में तहरीर दी। गाजीपुर थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़ित के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, यह जांच की जा रही है कि क्या आरोपी वास्तव में आईआईटी खड़गपुर का छात्र है या उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए झूठ बोला। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में सनसनी फैला दी है और लोग इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

