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अंतरिक्ष में उड़ान के लिए तैयार IIT कानपुर, छोटे सैटेलाइट के परीक्षण के लिए मिला करोड़ों का फंड

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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आईआईटी कानपुर अब अंतरिक्ष तकनीक को नई उड़ान देने को तैयार है। संस्थान के एसआईआईसी के स्टार्टअप ड्रीम एयरोस्पेस स्वदेशी उपग्रह प्रोपल्शन तकनीकों के विकास और व्यावसायिक उपयोग को गति देगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का फंड मिला है।

अंतरिक्ष में उड़ान के लिए तैयार IIT कानपुर, छोटे सैटेलाइट के परीक्षण के लिए मिला करोड़ों का फंड

IIT Kanpur: IIT कानपुर के वैज्ञानिक व स्टार्टअप्स की टीम अब अंतरिक्ष तकनीक को नई उड़ान देने को तैयार है। साइबर सुरक्षा, ड्रोन, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी तकनीक में अनुसंधान व इनोवेशन कर रहे आईआईटी संस्थान के एसआईआईसी (स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर) के स्टार्टअप ड्रीम एयरोस्पेस स्वदेशी उपग्रह प्रोपल्शन तकनीकों के विकास और व्यावसायिक उपयोग को गति देगी। इसके लिए स्टार्टअप को चंडीगढ़ एंजेल्स नेटवर्क की ओर से 10 करोड़ रुपये का फंड मिला है। इस फंड को एटम सीरीज थ्रस्टर और क्यूबहुड प्रोपल्शन मॉड्युल के फ्लाइट क्वालीफिकेशन को पूरा करने में लगाया जाएगा।

आईआईटी का स्टार्टअप ड्रीम एयरोस्पेस ने अनुसंधान कर हरित प्रणोदन (ग्रीन प्रोपल्शन) तकनीक विकसित की है। यह उपग्रह व अंतरिक्ष यान के लिए पर्यावरण के अनुकूल एटम थ्रस्टर तकनीक विकसित कर रहा है। कंपनी का यह प्रमुख उत्पाद एक अत्याधुनिक प्रणोदन प्रणाली है, जो अंतरिक्ष यान को कुशल और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। इससे उत्सर्जन और विषैले कचरे को कम कर उपग्रहों के जीवन को बढ़ाया जा सकता है और अंतरिक्ष में जमा होने वाले मलबे को कम कर सकते हैं।

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अभी तक अंतरिक्ष अभियानों में पारंपरिक रूप से अत्यधिक विषैले हाइड्राजीन ईंधन का उपयोग किया जाता है। ड्रीम एयरोस्पेस ने इसके विकल्प के रूप में हाइड्रॉक्सिल अमोनियम नाइट्रेट पर आधारित सुरक्षित और गैर-विषाक्त हरित ईंधन का नवाचार किया है। क्यूबहुड प्रोपल्शन मॉड्यूल का पहला इन-ऑर्बिट डेमोंस्ट्रेशन भी किया जाएगा।

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एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कार्यक्रम शुरू

वहीं, आईआईटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ने अपने पीएचडी कार्यक्रम के लिए 'वॉक-इन एडमिशन' की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए चुने गए योग्य शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता के रूप में 42000 रुपये प्रति माह तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया 16 जून तक चलेगी।

संस्थान की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, चयनित छात्रों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कई अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। शोध कार्य के लिए चयनित प्रमुख विषयों में एरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन, फ्लाइट डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, स्ट्रक्चर्स एंड एयरोइलास्टिसिटी, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, एरो-थर्मोडायनामिक्स को शामिल किया गया है। जबकि, ऑनलाइन इंटरव्यू की तिथि 18 जून तय की गई है।

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आईआईटी मद्रास का इनोवेशन, बिना प्रदूषण होगा ई-कचरे का निदान

उधर, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी उत्सर्जन-मुक्त प्रायोगिक संयंत्र विकसित किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-कचरे) से मूल्यवान धातुओं को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अलग कर सकता है। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 100 टन इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण करने में सक्षम है और इसके संचालन से मिट्टी, जल या वायु प्रदूषित नहीं होगी। आईआईटी मद्रास के अनुसार, संयंत्र को सालाना 100 टन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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