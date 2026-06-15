अंतरिक्ष में उड़ान के लिए तैयार IIT कानपुर, छोटे सैटेलाइट के परीक्षण के लिए मिला करोड़ों का फंड

आईआईटी कानपुर अब अंतरिक्ष तकनीक को नई उड़ान देने को तैयार है। संस्थान के एसआईआईसी के स्टार्टअप ड्रीम एयरोस्पेस स्वदेशी उपग्रह प्रोपल्शन तकनीकों के विकास और व्यावसायिक उपयोग को गति देगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का फंड मिला है।

IIT Kanpur: IIT कानपुर के वैज्ञानिक व स्टार्टअप्स की टीम अब अंतरिक्ष तकनीक को नई उड़ान देने को तैयार है। साइबर सुरक्षा, ड्रोन, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी तकनीक में अनुसंधान व इनोवेशन कर रहे आईआईटी संस्थान के एसआईआईसी (स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर) के स्टार्टअप ड्रीम एयरोस्पेस स्वदेशी उपग्रह प्रोपल्शन तकनीकों के विकास और व्यावसायिक उपयोग को गति देगी। इसके लिए स्टार्टअप को चंडीगढ़ एंजेल्स नेटवर्क की ओर से 10 करोड़ रुपये का फंड मिला है। इस फंड को एटम सीरीज थ्रस्टर और क्यूबहुड प्रोपल्शन मॉड्युल के फ्लाइट क्वालीफिकेशन को पूरा करने में लगाया जाएगा।

आईआईटी का स्टार्टअप ड्रीम एयरोस्पेस ने अनुसंधान कर हरित प्रणोदन (ग्रीन प्रोपल्शन) तकनीक विकसित की है। यह उपग्रह व अंतरिक्ष यान के लिए पर्यावरण के अनुकूल एटम थ्रस्टर तकनीक विकसित कर रहा है। कंपनी का यह प्रमुख उत्पाद एक अत्याधुनिक प्रणोदन प्रणाली है, जो अंतरिक्ष यान को कुशल और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। इससे उत्सर्जन और विषैले कचरे को कम कर उपग्रहों के जीवन को बढ़ाया जा सकता है और अंतरिक्ष में जमा होने वाले मलबे को कम कर सकते हैं।

अभी तक अंतरिक्ष अभियानों में पारंपरिक रूप से अत्यधिक विषैले हाइड्राजीन ईंधन का उपयोग किया जाता है। ड्रीम एयरोस्पेस ने इसके विकल्प के रूप में हाइड्रॉक्सिल अमोनियम नाइट्रेट पर आधारित सुरक्षित और गैर-विषाक्त हरित ईंधन का नवाचार किया है। क्यूबहुड प्रोपल्शन मॉड्यूल का पहला इन-ऑर्बिट डेमोंस्ट्रेशन भी किया जाएगा।

एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कार्यक्रम शुरू वहीं, आईआईटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ने अपने पीएचडी कार्यक्रम के लिए 'वॉक-इन एडमिशन' की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए चुने गए योग्य शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता के रूप में 42000 रुपये प्रति माह तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया 16 जून तक चलेगी।

संस्थान की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, चयनित छात्रों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कई अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। शोध कार्य के लिए चयनित प्रमुख विषयों में एरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन, फ्लाइट डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, स्ट्रक्चर्स एंड एयरोइलास्टिसिटी, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, एरो-थर्मोडायनामिक्स को शामिल किया गया है। जबकि, ऑनलाइन इंटरव्यू की तिथि 18 जून तय की गई है।