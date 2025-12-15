दुश्मनों के खुफिया ठिकानों को ढूंढ़ निकालेगा आईआईटी का चार इंची ड्रोन, रियल टाइम की देगा जानकारी

संक्षेप: आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप एंड्योरएयर ने छोटे ड्रोन अलख-4 को विकसित किया है। जो दुश्मनों के खुफिया ठिकानों को अलख-4 ड्रोन खोज निकालेगा। यह छोटा ड्रोन ठिकानों और वहां हो रही हरकतों की रियल टाइम जानकारी देगा।

दुश्मनों के खुफिया ठिकानों को अलख-4 ड्रोन खोज निकालेगा। यह छोटा ड्रोन ठिकानों और वहां हो रही हरकतों की रियल टाइम जानकारी देगा। जिससे सेना आसानी से अपने मिशन को सफल बना सकेगी। यह इतना छोटा है कि इसे सामान्य आंखों से देखा भी नहीं जा सकेगा। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप एंड्योरएयर ने छोटे ड्रोन अलख-4 को विकसित किया है। इसे विशेष रूप से सेना की जरूरत और सर्विलांस के लिए बनाया गया है।

आईआईटी कानपुर के एसआईआईसी (स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर) के स्टार्टअप एंड्योरएयर के फाउंडर और वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो.अभिषेक की देखरेख में अलख-4 को तैयार किया गया है। यह ड्रोन सर्विलांस के लिए बनाया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ड्रोन की लंबाई सिर्फ चार इंच है और वजन एक किग्रा है। यह 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और दो किलोमीटर सर्किल में अपनी नजर रखता है।

ड्रोन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड नेटवर्क कैमरे लगे हैं। जिसकी मदद से कम रोशनी या अंधेरे में भी यह ड्रोन साफ फोटो कंट्रोल रूम को भेजकर जानकारी देता है। जिससे किसी भी व्यक्ति को पहचानना आसान होता है। इसकी फोटो में अधिक कोहरा, बर्फ या अत्यधिक ठंड का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ड्रोन माइनस 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम करने में सक्षम है। यह ऊंची पहाड़ियों के साथ सर्द व गर्म इलाकों में भी सर्विलांस करने में कारगर है। यह ड्रोन 50 ग्राम तक अतिरिक्त वजन उठाने में सक्षम है। दुरुस्थ इलाकों या पहाड़ियों पर सैनिकों तक संदेश भेजे जा सकते हैं।