Sorry Everyone, कानपुर IIT के एक और छात्र ने दी जान; सुसाइड नोट लिख खुद को लगा ली फांसी

संक्षेप: जय सिंह मीणा IIT कानपुर में बीटेक फोर्थ ईयर का छात्र था। वह हॉल नंबर दो के ब्लॉक ई के रूम नंबर 148 में रहता था। आईआईटी प्रशासन ने पुलिस को जय सिंह के सुसाइड करने की सूचना दी। कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटनास्थल से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

कानपुर आईआईटी में छात्र-छात्राओं के सुसाइड का सिलसिला थम नहीं रहा है। सोमवार को राजस्थान के मूल निवासी बीटेक छात्र ने जय सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। कमरे से जय सिंह का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उसने लिखा है-सॉरी एवरीवन। मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि इसके पहले इस साल अक्टूबर में भी आईआईटी कानपुर के बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट धीरज सैनी की लाश हॉस्टल के उसके कमरे में मिली थी। तीन दिन तक उसका शव कमरे में पड़ा रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी थी। जब तेज बदबू आने लगी तब अगल-बगल के कमरे में रहने वाले स्टूडेंट्स को धीरज की मौत के बारे में पता चला।

अवधपुरी, अजमेर, राजस्थान निवासी गौरी शंकर मीणा का बेटा जय सिंह मीणा आईआईटी कानपुर में बीटेक फोर्थ ईयर का छात्र था। वह हॉल नंबर दो के ब्लॉक ई के रूम नंबर 148 में रहता था। सोमवार को आईआईटी प्रशासन ने पुलिस को जय सिंह के सुसाइड करने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटनास्थल से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

सुसाइड नोट में लिखा सॉरी एवरीवन कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें मृतक ने सॉरी एवरीवन लिखा है। अब परिजनों के आने के बाद मामले की पड़ताल को बढ़ाया जाएगा।

लगातार फोन न उठने पर परिवारीजनों को हुई आशंका मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह से जय सिंह के परिवारीजन उसे लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन फोन नहीं उठ रहा था। इससे परिवारीजनों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने जय सिंह के एक दोस्त को फोन किया। लेकिन वह भी छुट्टी पर था। इसके बाद उसी दोस्त कुछ अन्य छात्रों को मामले की जानकारी देकर पता लगाने को कहा। इस पर छात्रों ने जय सिंह के कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तब छात्रों ने खिड़की से झांक कर देखा तो जय सिंह का शव फंदे से लटकता मिला। उसने चादर के कपड़े से फंदा लगाकर जान दे दी थी।