आईआईटी कानपुर ने बनाई पांच इंच की ‘चिड़िया’, पंख फड़फड़ाकर भरी उड़ान; रखेगी दुश्मनों पर नजर

आईआईटी कानपुर की पांच इंच की ‘चिड़िया’ अब दुश्मनों पर नजर रखेगी। संस्थान के अनस्टडी एयरोडायनैमिक्स ने ऑटोनोमस ऑर्निथॉप्टर तैयार किया है। पक्षियों की तरह दिखने वाला यह आर्निथाप्टर पंख फड़फड़ाकर उड़ान भरने में सक्षम है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित ड्रोन को आईआईटी के प्रो. देवोपम दास की देखरेख में शोधार्थी श्रमन दास ने बनाया है। यह कई आकार में बनाए गए हैं। सबसे बड़े ड्रोन का पंख 1.6 मीटर है तो सबसे छोटा सिर्फ पांच इंच का है। यूपी में पहली बार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इनोवेशन समिट 2025 के आयोजन में शनिवार को आईआईटी कानपुर में इसे प्रदर्शित किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और एलुमनी एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में शिक्षण संस्थान, उद्यमी, निवेशक व नीतिकर्ता विशेषज्ञों ने मंथन किया। 25 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ने हिस्सा लिया। जीसीसी में मल्टीनेशनल कंपनियां सम्मिलित होती हैं। स्टार्टअप प्रदर्शनी में कई नए स्टार्टअप ने भी हिस्सा लिया। केस्को के डिजिटल मीटर को स्मार्ट मीटर बनाने वाली डिवाइस, स्मार्ट बोर्ड से लेकर लैपटॉप चार्जिंग बैग, रोबोट, ड्रोन जैसे कई उत्पाद और तकनीक का प्रदर्शन हुआ।

शुभारंभ प्रमुख सचिव प्लानिंग आलोक कुमार, निवेश यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद, जय शंकर शर्मा, संस्थान के उप निदेशक प्रो. बृजभूषण ने किया। श्रमन दास ने बताया कि ड्रोन में मेटल का इस्तेमाल काफी कम हुआ है, इस कारण दुश्मन इसे रडार से भी नहीं पकड़ पाएंगे। एक घंटे तक 300 से 400 मीटर तक दूरी और एक किमी ऊंची उड़ान भर सकता है। सर्विलांस के लिए कैमरे व सेंसर लगे हैं। जीपीएस आधारित स्वायत्त नियंत्रण प्रणाली, इसे बिना पायलट के उड़ने में सक्षम बनाती है। सकती है।