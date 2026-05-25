यूपीएससी की परीक्षा अच्छी नहीं होने पर IIT पास छात्र का खौफनाक कदम, गोमती में लगा दी छलांग

यूपीएससी की परीक्षा अच्छी नहीं होने पर IIT पास छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया। छात्र ने पक्के पुल से गोमती नदी में छलांग लगा दी। इधर, युवक की मां को पुलिस ने सूचना कर दी।

राजधानी लखनऊ में आईआईटी पास छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया है। चौक इलाके में सोमवार सुबह एक छात्र ने पक्के पुल से गोमती नदी में छलांग लगा दी। युवक अपनी एक्टिवा को पोस्टमार्टम हाउस में खड़ी कर कपड़े उतारकर नदी में कूद गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्र यूपीपीएससी अच्छी नहीं होने से तनाव में था।

आलमबाग के जय प्रकाश नगर निवासी 26 वर्षीय प्रखर पाल आईआईटी पास कर चुका है। परिवार में मां सुषम लालता हुसैनाबाद इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं। बताया जा रहा है कि प्रखर ने एक दिन पहले यूपीएससी की परीक्षा दी थी और परीक्षा अच्छी नहीं होने से वह तनाव में था। वह परेशान था। लोगों ने बताया कि सोमवार सुबह पोस्टमार्टम हाउस पर पहले स्कूटी खड़ी की। इसके बाद वहां निकला। उसने कपड़े उतर दिए। इसके बाद पक्के पुल से युवक ने छलांग लगा दी। यह देखते ही लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर चौक पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तालाश शुरू कराई। लेकिन काफी देर तक युवक के न मिलने पर पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। टीम युवक की तलाश कर रही है। इधर, युवक की मां को पुलिस ने सूचना कर दी। सूचना पाने के बाद घर वालों को रो-रो कर हाल है। छात्र की मां भी मौके पर पहुंच गई हैं। छात्र की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम लगी हे। अधिकारियों का कहना है कि तलाश की जा रही है। जल्द खोज निकाला जाएगा।