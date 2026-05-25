यूपीएससी की परीक्षा अच्छी नहीं होने पर IIT पास छात्र का खौफनाक कदम, गोमती में लगा दी छलांग
यूपीएससी की परीक्षा अच्छी नहीं होने पर IIT पास छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया। छात्र ने पक्के पुल से गोमती नदी में छलांग लगा दी। इधर, युवक की मां को पुलिस ने सूचना कर दी।
राजधानी लखनऊ में आईआईटी पास छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया है। चौक इलाके में सोमवार सुबह एक छात्र ने पक्के पुल से गोमती नदी में छलांग लगा दी। युवक अपनी एक्टिवा को पोस्टमार्टम हाउस में खड़ी कर कपड़े उतारकर नदी में कूद गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्र यूपीपीएससी अच्छी नहीं होने से तनाव में था।
आलमबाग के जय प्रकाश नगर निवासी 26 वर्षीय प्रखर पाल आईआईटी पास कर चुका है। परिवार में मां सुषम लालता हुसैनाबाद इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं। बताया जा रहा है कि प्रखर ने एक दिन पहले यूपीएससी की परीक्षा दी थी और परीक्षा अच्छी नहीं होने से वह तनाव में था। वह परेशान था। लोगों ने बताया कि सोमवार सुबह पोस्टमार्टम हाउस पर पहले स्कूटी खड़ी की। इसके बाद वहां निकला। उसने कपड़े उतर दिए। इसके बाद पक्के पुल से युवक ने छलांग लगा दी। यह देखते ही लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर चौक पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तालाश शुरू कराई। लेकिन काफी देर तक युवक के न मिलने पर पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। टीम युवक की तलाश कर रही है। इधर, युवक की मां को पुलिस ने सूचना कर दी। सूचना पाने के बाद घर वालों को रो-रो कर हाल है। छात्र की मां भी मौके पर पहुंच गई हैं। छात्र की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम लगी हे। अधिकारियों का कहना है कि तलाश की जा रही है। जल्द खोज निकाला जाएगा।
सरयू नदी में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत
उधर, गोंडा से एक खबर है कि ग्राम धनावा में सोमवार की सुबह बच्चों के साथ बंधिया घाट पर नहाने गए 16 वर्षीय गोविंद कुमार मिश्र की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। बच्चों से जानकारी पर ग्रामीणों के साथ परिजन घाट पर पहुंचे। इसके बाद नदी में किशोर की खोजबीन शुरू हुई। कड़ी मशक्कत के बाद नदी से उसका बाहर निकाला गया। ग्राम धनावा निवासी पिता पारस नाथ मिश्रा की ओर से मिली सूचना पर पुलिस ने पंचायत नामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। मृतक दो भाईयों में छोटा था। घटना के बाद घर पर परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा सुबह तकरीबन छह बजे भीषण गर्मी के चलते किशोर गांव के लड़कों के साथ गांव के समीप बह रही सरयू नदी में स्नान के लिए गया था।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें