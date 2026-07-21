नगर निगम के स्कूलों से निकलेंगे IIT और UPSC के सितारे, लखनऊ में होने जा रहा बड़ा काम
नगर निगम के स्कूलों से अब आईआईटी और यूपीएससी के सितारे भी निकलेंगे। लखनऊ नगर निगम अपने स्कूलों में एक बड़ी और अच्छी पहल करने जा रहा है।अपर नगर आयुक्त के अनुसार प्रस्ताव को जल्द ही नगर आयुक्त की मंजूरी की उम्मीद है। मंजूरी मिलते ही इसी शैक्षणिक सत्र से कोचिंग कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा।
Nagar Nigam Schools: लखनऊ नगर निगम अब अपने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। नगर निगम के इंटर कॉलेज तक के शिक्षण संस्थाओं में आईआईटी और एनआईटी जैसी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग शुरू होगी। वहीं इस्माईलगंज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी डिग्री कॉलेज में सिविल सेवा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे भी प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पा सकें।
स्कूल की पढ़ाई के बाद लगेगी कोचिंग की कक्षा
नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने बताया कि विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए कोचिंग कक्षाएं स्कूल की सामान्य पढ़ाई समाप्त होने के बाद संचालित की जाएंगी। छात्र-छात्राओं को उसी परिसर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को नगर निगम अनुबंध के आधार पर नियुक्त करेगा। ये शिक्षक विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान, सामान्य अध्ययन, तार्किक क्षमता और अन्य आवश्यक विषयों की तैयारी कराएंगे। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के साथ-साथ नगर निगम ने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी वाले युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया है। जिससे वे भी तैयारी कर सकेंगे।
नगर आयुक्त की मंजूरी के बाद होगा शुभारंभ
अपर नगर आयुक्त के अनुसार प्रस्ताव को जल्द ही नगर आयुक्त की मंजूरी की उम्मीद है। मंजूरी मिलते ही इसी शैक्षणिक सत्र से कोचिंग कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। आवश्यक संसाधनों और शिक्षकों की व्यवस्था भी की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग से कोचिंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। जिससे बच्चे सही समय से सही ढंग से तैयारी कर पाएं।
बढ़ेगी स्कूलों की साख और विद्यार्थियों की संख्या
नगर निगम का मानना है कि उसके स्कूलों में अधिकांश विद्यार्थी गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों से आते हैं। मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग की सुविधा मिलने से इन बच्चों को आगे बढ़ने का नया अवसर मिलेगा। साथ ही नगर निगम के स्कूलों और कॉलेजों की साख बढ़ेगी तथा आने वाले वर्षों में इनमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें