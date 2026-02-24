Hindustan Hindi News
यूपी के इस कैंपस में बरसीं मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां, एक करोड़ तक का पैकेज

Feb 24, 2026 08:09 pm ISTAjay Singh कार्यालय संवाददाता, लखनऊ
प्रतिभाशाली भारतीय छात्र अपनी काबलियत का लोहा मनवा रहे हैं। प्लेसमेंट के जरिए छात्रों को CTC एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ऑफर हुआ है। वहीं, सर्वोच्च अन्तरराष्ट्रीय पैकेज (सीटीसी) 65 लाख रुपये प्रतिवर्ष मिला है। प्लेसमेंट प्रक्रिया में छात्रों को औसत वेतन 33.2 लाख रुपये प्रति वर्ष ऑफर किए गए हैं। 

ग्लोबल मार्केट की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अच्छे संस्थानों से निकल रहे प्रतिभाशाली भारतीय छात्र अपनी काबलियत का लोहा मनवा रहे हैं। ताजा उदाहरण भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ के छात्रों का है जिन्हें देश और विदेश की कंपनियों में आकर्षक पैकेज मिले हैं। आईआईएम लखनऊ ने अपने 40वें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपी) बैच और 21वें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट (पीजीपी-एबीएम) बैच के लिए फाइनल प्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस वर्ष 559 छात्रों को 580 से अधिक नौकरी के ऑफर मिले हैं। इसमें एक करोड़ रुपए वार्षिक तक के सीटीसी पैकेज वाली नौकरी का ऑफर शामिल है।

प्लेसमेंट के माध्यम से छात्रों को सर्वोच्च घरेलू पैकेज (सीटीसी) एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ऑफर हुआ है। वहीं, सर्वोच्च अन्तरराष्ट्रीय पैकेज (सीटीसी) 65 लाख रुपये प्रतिवर्ष मिला है। प्लेसमेंट प्रक्रिया में छात्रों को औसत वेतन 33.2 लाख रुपये प्रति वर्ष ऑफर किए गए हैं। छात्रों को कंसल्टिंग, फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड रिटेल तथा ई-कॉमर्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भूमिकाएं प्रदान की गईं। हाइब्रिड मोड में हुई प्लेसमेंट ड्राइव में 200 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने सक्रिय भागीदारी की। रिमोट और कैंपस दोनों पर प्रतिभागियों के लिए प्रक्रिया आसान और समावेशी बनी।

इस बैच में फ्रेश ग्रेजुएट्स के अलावा फाइनेंस, कंसल्टिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और सेल्स-मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों से अनुभवी पेशेवर भी शामिल थे। आईआईएम लखनऊ के निदेशक एमपी गुप्ता ने कहा कि 200 से अधिक रिक्रूटर्स के सहयोग, 559 छात्रों की समर्पण भावना तथा हमारे फैकल्टी, पूर्व छात्रों और स्टाफ की अटूट प्रतिबद्धता के साथ, आईआईएम लखनऊ ने एक बार फिर अपनी मजबूत प्लेसमेंट उपलब्धि को बनाए रखा है। स्नातक बैच को हार्दिक बधाई और उनके भविष्य के सभी प्रयासों में निरंतर सफलता की शुभकामनाएं।

पहली बार शामिल हुई कम्पनियां

आईआईएम लखनऊ की प्लेसमेंट प्रक्रिया में एक्यूरेसी,एग्रेट्स, बर्जर, ब्लैक रॉक,, बोट, डारविन बॉक्स, एस्सार ग्रुप, एचडीएफसी आईबी, जिन्दल स्टील, शादी डॉट कॉम, उबर, समेत दो दर्जन कंपनियां पहली बार शामिल हुई। इन कंपनियों ने घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियां दी।

