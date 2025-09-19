डीएम बुलंदशहर को महंगी पड़ी शिवपाल यादव की अनदेखी, सपा नेता से फोन पर माफी मांगी

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव की अनदेखी बुलंदशहर की जिलाधिकारी श्रुति को महंगी पड़ गई। कुछ दिन बाद ही डीएम बुलंदशहर को शिवपाल यादव से माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल डीएम द्वारा फोन न उठाए जाने की शिकायत शिवपाल ने खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की थी। शिवपाल की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने डीएम को नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होते हुए अफसरों में हड़कंप मच गया। इसके बाद डीएम ने शिवपाल यादव को फोन करके अपनी गलतियों की क्षमा मांग ली। साथ ही फोन पर बात न हो पाने का ठीकरा अपने स्टाफ पर फोड़ दिया।