IG father fired constable from job lawyer daughter got him reinstated

IG पिता ने सिपाही को नौकरी से किया बर्खास्त, वकील बेटी ने वापस दिलाई वर्दी

बरेली में छेड़छाड़ और पॉक्सो के जिस मामले में तत्कालीन आईजी डॉ. राकेश सिंह ने जीआरपी के हेड कांस्टेबल को बर्खास्त किया, उसे आईजी की ही बेटी ने हाईकोर्ट में पैरवी कर बहाल करा दिया। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बरेलीSat, 9 Aug 2025 08:38 PM
IG पिता ने सिपाही को नौकरी से किया बर्खास्त, वकील बेटी ने वापस दिलाई वर्दी

यूपी के बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां छेड़छाड़ और पॉक्सो के जिस मामले में तत्कालीन आईजी डॉ. राकेश सिंह ने जीआरपी के हेड कांस्टेबल को बर्खास्त किया, उसे उनकी बेटी ने हाईकोर्ट में पैरवी कर बहाल करा दिया। पुलिस विभाग में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

जनवरी 2023 में पीलीभीत की एक छात्रा त्रिवेणी एक्सप्रेस से प्रयागराज से आ रही थी। आरोप था कि उसी ट्रेन में बरेली जंक्शन से जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल तौफीक अहमद चढ़ा और उससे छेड़छाड़ की। विरोध पर छात्रा का सामान भी नीचे फेंक दिया। इस मामले में मुरादाबाद में सिविल लाइंस के मोहल्ला बिशनपुर लोधी निवासी हेड कांस्टेबल तौफीक अहमद के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई। बाद में मुकदमे में एससीएसटी की धारा भी बढ़ाई गई और तौफीक अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर हुई कार्रवाई

इस मामले में विभागीय जांच कराई गई, जिसमें हेड कांस्टेबल तौफीक अहमद को दोषी करार दिया गया। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बरेली रेंज के तत्कालीन आईजी डॉ. राकेश सिंह ने तौफीक अहमद को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इस बर्खास्तगी को तौफीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और आईजी डॉ. राकेश सिंह की बेटी अनुरा सिंह को अपना वकील बनाया।

विभागीय जांच में खामी के नाम पर मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अनुरा सिंह पुलिस की विभागीय जांच पर सवाल उठाए। कहा कि जांच अधिकारी ने तौफीक अहमद पर आरोप सिद्ध करने के साथ ही सजा की सिफारिश भी कर दी जबकि अधिकार केवल अनुशासनात्मक प्राधिकारी का है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने उनकी दलीलों से सहमत होते हुए विभागीय जांच रिपोर्ट और बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर तौफीक अहमद की सेवा बहाल कर तीन माह में नई जांच के निर्देश दिए।

Bareily News Bareily Latest News Up News
