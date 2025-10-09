If you're interested in politics, contest elections; Akhilesh Yadav targets Bareilly DM Avinash Singh राजनीति का शौक तो चुनाव लड़ लें, अखिलेश यादव के निशाने पर बरेली के डीएम अविनाश सिंह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
If you're interested in politics, contest elections; Akhilesh Yadav targets Bareilly DM Avinash Singh

राजनीति का शौक तो चुनाव लड़ लें, अखिलेश यादव के निशाने पर बरेली के डीएम अविनाश सिंह

बरेली में हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर वहां के डीएम अविनाश सिंह आ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए डीएम काम कर रहे हैं। यहां तक कहा कि अगर राजनीति का  इतना ही शौक है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान Thu, 9 Oct 2025 03:28 PM
बरेली में बवाल और उसके बाद से हो रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर डीएम अविनाश सिंह आ गए हैं। अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बरेली के बवाल के लिए सीधे डीएम को दोषी करार दिया। यहां तक कहा कि राजनीति का इतना ही शौक है तो चुनाव लड़ लें। कहा कि शासन-प्रशासन ने मिलकर बरेली में बवाल कराया है। अखिलेश यादव ने कहा कि वहां निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है। खोज-खोजकर सपा के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हालत यह हो गई है कि देश के मुख्य न्यायाधीश को विदेश में बुलडोजर एक्शन पर बोलना पड़ रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी कोशिश की थी हम बरेली न जा पाएं। बरेली में हम उतर ही न पाएं और रामपुर तक भी न पहुंच पाएं। कितनी बार रोकने की कोशिश हुई। कई दौर की बातचीत के बाद रास्ता निकला है। अखिलेश ने कहा कि बरेली में जो कुछ हुआ है वह सरकार और प्रशासन का फेल्योर है। जब पहले से ऐलान है कि ज्ञापन देना है तो कैसे यह सब हो गया। प्रशासन ने जानबूझकर यह कराया है। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह पर सीधा हमला करते हुए कहा कि यह वही लोग हैं जो जिले-जिले में रहकर भाजपा को राजनीतिक लाभ दे रहे हैं। अगर इन्हें इतना ही शौक है तो क्यों नहीं चुनाव लड़ते।

अखिलेश ने कहा कि इन्होंने (डीएम अविनाश सिंह) ने अंबेडकर नगर में कटेहरी विधानसभा चुनाव हमें हराया। कटेहरी में भाजपा को जिताने का इन्हें इनाम मिला है। अंबेडकर नगर छोटा जिला था। बरेली जैसे बड़े जिले का डीएम बनाकर इनाम दिया गया है। बड़े जिले का डीएम होने के क्या फायदे हैं सभी को पता है। अखिलेश ने कहा कि कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छिपाने के लिए बरेली में बवाल कराया गया।

सपा प्रमुख ने सवाल किया कि आखिर कानपुर में अखिलेश दुबे पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। बरेली में खोज-खोजकर बुलडोजर चल रहा है। कहा कि कानपुर में बुलडोजर चलने पर कई अधिकारी चले जाएंगे। वहां अधिकारियों में खींचतान चल रही है। सरकार ने अपनी नाकामी अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए बरेली में बुलडोजर चलवाया है। एक लेखपाल ने सौ करोड़ कमा लिया है। जब लेखपाल इतना कमा लिया तो अधिकारी कितना कमा चुके होंगे। इसके बाद भी आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है?

