जिंदा रहना है तो उससे दोस्ती बढ़ाओ, क्लासमेट ने बीकॉम छात्रा को गैंगस्टर से भिजवाया मैसेज
छात्रा के अनुसार इस मैसेज के बाद उसने जब छात्र से पूछा कि यह क्या है तो उसने जवाब दिया कि इस मैसेज की वजह से वह भी परेशान है। पीड़िता का आरोप है कि उसे भयभीत करके छात्र से दोस्ती करने पर मजबूर किया गया। उसके बाद छात्र ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसके आधार कार्ड पर लोन ले लिया।
आगरा, मुख्य संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा के एक कॉलेज की बीकॉम छात्रा दहशत में है। सहपाठी ने उसे जाल में फंसा रखा है। उससे दोस्ती करने के लिए गैंगस्टर के नाम से धमकी भरे मैसेज कराए थे। मैसेज में कहा गया था कि यदि जिंदा रहना है तो उस सहपाठी से दोस्ती करे। उसके साथ मूवी देखने जाए। आरोप है कि अब बात-बात पर रुपये की मांग करता है। करीब 20 लाख ले चुका है। जब मन करता है बुला लेता है। बदनाम करने की धमकी देता है। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने लोहामंडी थाने में केस दर्ज किया है।
छात्रा लोहामंडी क्षेत्र की निवासी है। पुलिस को बताया कि उसने बीकॉम वोकेशनल में कॉलेज में प्रवेश लिया था। कुछ दिन बाद शहर लोहामंडी क्षेत्र के रहने वाले एक लड़के ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। वह लड़का पहले छात्रा के साथ स्कूल में पढ़ता था। उसने कॉलेज में आते ही छात्रा के करीब आने का प्रयास किया। यह बात छात्रा ने उसकी बहन को बता दी। बहन तक शिकायत पहुंचने के बाद कुछ दिन तक वह ठीक रहा। उसके बाद उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर गोगी गैंग का धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज करने वाले से उससे कहा कि जिंदा रहना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी। उस छात्र का नाम लिखकर कहा गया कि उसके साथ फिल्म देखो। घूमने जाओ। उससे दोस्ती बढ़ाओ। उसे समय दिया करो।
छात्रा के अनुसार इस मैसेज के बाद उसने जब छात्र से पूछा कि यह क्या है तो उसने जवाब दिया कि इस मैसेज की वजह से वह भी परेशान है। यह जानकारी उसके एक दोस्त ने गैंग वालों को दी है। वे उसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए धमकी दे रहे हैं। छात्र ने छात्रा से कहा कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। पीड़िता का आरोप है कि उसे भयभीत करके छात्र से दोस्ती करने पर मजबूर किया गया। उसके बाद छात्र ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसके आधार कार्ड पर लोन लिया। उससे कई बार में लाखों रुपये लिए। सात लाख रुपये तो उसने कैश दिए थे।
छात्रा के अनुसार आरोपी खुदकुशी कर उसे और उसके परिवार को जेल भिजवाने की धमकी देता है। कहता है कि फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। उसे अपने इशारे पर नचाना चाहता है। पुलिस ने बताया कि तहरीर में कई गंभीर आरेाप हैं। पुलिस ने सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निकाह नहीं किया तो बम से उड़ा दूंगा
वहीं आगरा के ही सैयदपाड़ा, लोहामंडी क्षेत्र का एक परिवार सिरफिरे की धमकी से डरा हुआ है। सिरफिरा यहां की एक युवती से निकाह की जिद पर अड़ा है। उसने निकाह न होने पर पूरे परिवार को बम से उड़ा देने की धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि वह इलाके का दबंग और आपराधिक किस्म का शख्स है। उनकी बेटी के पीछे पड़ा है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें