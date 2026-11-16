जिंदा रहना है तो उससे दोस्ती बढ़ाओ, क्लासमेट ने बीकॉम छात्रा को गैंगस्टर से भिजवाया मैसेज

छात्रा के अनुसार इस मैसेज के बाद उसने जब छात्र से पूछा कि यह क्या है तो उसने जवाब दिया कि इस मैसेज की वजह से वह भी परेशान है। पीड़िता का आरोप है कि उसे भयभीत करके छात्र से दोस्ती करने पर मजबूर किया गया। उसके बाद छात्र ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसके आधार कार्ड पर लोन ले लिया।

आगरा, मुख्य संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा के एक कॉलेज की बीकॉम छात्रा दहशत में है। सहपाठी ने उसे जाल में फंसा रखा है। उससे दोस्ती करने के लिए गैंगस्टर के नाम से धमकी भरे मैसेज कराए थे। मैसेज में कहा गया था कि यदि जिंदा रहना है तो उस सहपाठी से दोस्ती करे। उसके साथ मूवी देखने जाए। आरोप है कि अब बात-बात पर रुपये की मांग करता है। करीब 20 लाख ले चुका है। जब मन करता है बुला लेता है। बदनाम करने की धमकी देता है। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने लोहामंडी थाने में केस दर्ज किया है।

छात्रा लोहामंडी क्षेत्र की निवासी है। पुलिस को बताया कि उसने बीकॉम वोकेशनल में कॉलेज में प्रवेश लिया था। कुछ दिन बाद शहर लोहामंडी क्षेत्र के रहने वाले एक लड़के ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। वह लड़का पहले छात्रा के साथ स्कूल में पढ़ता था। उसने कॉलेज में आते ही छात्रा के करीब आने का प्रयास किया। यह बात छात्रा ने उसकी बहन को बता दी। बहन तक शिकायत पहुंचने के बाद कुछ दिन तक वह ठीक रहा। उसके बाद उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर गोगी गैंग का धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज करने वाले से उससे कहा कि जिंदा रहना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी। उस छात्र का नाम लिखकर कहा गया कि उसके साथ फिल्म देखो। घूमने जाओ। उससे दोस्ती बढ़ाओ। उसे समय दिया करो।

छात्रा के अनुसार इस मैसेज के बाद उसने जब छात्र से पूछा कि यह क्या है तो उसने जवाब दिया कि इस मैसेज की वजह से वह भी परेशान है। यह जानकारी उसके एक दोस्त ने गैंग वालों को दी है। वे उसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए धमकी दे रहे हैं। छात्र ने छात्रा से कहा कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। पीड़िता का आरोप है कि उसे भयभीत करके छात्र से दोस्ती करने पर मजबूर किया गया। उसके बाद छात्र ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसके आधार कार्ड पर लोन लिया। उससे कई बार में लाखों रुपये लिए। सात लाख रुपये तो उसने कैश दिए थे।

छात्रा के अनुसार आरोपी खुदकुशी कर उसे और उसके परिवार को जेल भिजवाने की धमकी देता है। कहता है कि फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। उसे अपने इशारे पर नचाना चाहता है। पुलिस ने बताया कि तहरीर में कई गंभीर आरेाप हैं। पुलिस ने सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।