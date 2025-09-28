घर में रहना है तो रील बनाओ; मना करने पर पति ने घर से निकाला, 3 दिन धरने पर बैठी बीवी
यूपी के फतेहपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को रील बनाने से इनकार पर घर से निकाल दिया। पत्नी तीन दिन तक धरने पर बैठी रही। इसके बाद पुलिस हस्तक्षेप के बाद महिला को घर में प्रवेश मिला।
सोशल मीडिया पर छा जाने का जुनून अब पारिवारिक रिश्तों को भी प्रभावित करने लगा है। यूपी के फतेहपुर जिले के शकुन नगर मोहल्ले में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी के रील बनाने से इनकार करने पर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी तीन दिन तक घर के बाहर धरने पर बैठी रही। अंततः पुलिस हस्तक्षेप के बाद महिला को घर में प्रवेश मिला।
शकुन नगर निवासी दीपिका ने बताया कि उसका पति लगातार उस पर रील बनाने का दबाव डाल रहा था। पति का कहना था कि रील बनाने से पैसा आएगा और कमाई होगी। दीपिका का आरोप है कि पति कहता था– “पैसा कमाओगी तभी घर में रखेंगे।” जब उसने इस तरह की हरकत से साफ मना कर दिया तो पति ने उसे तीन दिन पहले घर से बाहर निकाल दिया।
नौबस्ता रोड, खागा निवासी दीपिका के पिता संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि बेटी की शादी 22 नवंबर 2024 को हुई थी। शुरुआती दिनों में सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद बेटी को पति और ससुरालीजन प्रताड़ित करने लगे। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पति ने उसे बेघर कर दिया।
तीन दिनों तक दीपिका घर के बाहर धरने पर बैठी रही। इस बीच मोहल्ले में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। सूचना मिलने पर कोतवाल टीके राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि महिला के धरने की जानकारी पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। परिवार के लोगों को समझाया गया और इसके बाद महिला को घर के भीतर प्रवेश कराया गया।