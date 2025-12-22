Hindustan Hindi News
घर या दुकान किराए पर देना है तो करना होगा ये काम, शासनादेश जारी; डिटेल में जानें

घर या दुकान किराए पर देना है तो करना होगा ये काम, शासनादेश जारी; डिटेल में जानें

संक्षेप:

ऐसे अधिकांश मामले देखने और सुनने को मिलते हैं कि लंबे समय से रह रहे किराएदार ने मकान पर कब्जा कर लिया और उसे खाली नहीं कर रहा है। लोग अपना ही मकान खाली कराने के लिए वर्षों तक सरकारी अफसरों के दफ्तर से लगायत पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाते हैं। कई बार सफलता नहीं मिलती।

Dec 22, 2025 02:19 pm IST
मकान का व्यवसायिक प्रतिष्ठान या आवासीय उपयोग करने पर अब स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में पंजीकरण कराकर किरायानामा जमा करना होगा। इसके लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पास शासनादेश आ चुका है। विभाग के अफसर लोगों से संपर्क कर इसके फायदों के बारे में समझाते हुए किरायानामा बनवाने की सलाह भी देंगे।

ऐसे अधिकांश मामले देखने और सुनने को मिलते हैं कि लंबे समय से रह रहे किराएदार ने मकान पर कब्जा कर लिया और उसे खाली नहीं कर रहा है। ऐसे लोग अपना ही मकान खाली कराने के लिए वर्षों तक सरकारी अफसरों के दफ्तर से लगायत पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाते हैं, लेकिन अनेक मामलों में सफलता नहीं मिलती। किराएनामे के तहत मकान, फ्लैट या कमरा लेकर नियमसंगत तरीके से यह काम केवल बैंक ही करते हैं। क्योंकि कोई भी बैंक निजी भवन में संचालित नहीं होता। वे बकायदा किराएनामे की शर्तों को पूरा करते हुए अपनी सुविधानुसार पंजीकरण कराकर शुल्क जमा करते हैं। इसी तरह एटीएम भी किराए के कमरे में ही लगाए जाते हैं। वहां भी किराएनामे की शर्तों को पूरा करते हुए एटीएम लगाया जाता है। विभाग ने किराएनामे की प्रक्रिया सरल बनाते हुए इसका हर हाल में पालन कराने का निर्णय लिया है। विभागीय अफसरों को इसका पालन कराने का निर्देश दिया है।

कितनी अवधि के लिए कितना देना होगा किरायानामा

विभाग के मुताबिक दो लाख रुपये तक वार्षिक किराया देने वाले किराएदारों को एक वर्ष के लिए 500 रुपये, एक से पांच वर्ष तक के लिए किराए पर मकान अथवा कमरा लेने पर 1500 रुपये तथा पांच वर्ष से लेकर दस वर्ष तक के लिए यदि किराए पर मकान/कमरा लेते हैं तो 200 रुपये किरायानामा लगेगा। दो लाख रुपये से लेकर छह लाख तक वार्षिक किराया देने वाले लोगों को एक वर्ष के लिए 1500, एक वर्ष से ऊपर से लगायत पांच वर्ष तक के लिए 4500 रुपये तथा पांच से 10 वर्ष तक के लिए 7500 रुपये किरायानामा बनवाना होगा। यदि कोई मकान छह लाख से लगायत 10 लाख रुपये सालाना किराए पर लिया जाता है तो एक वर्ष के लिए 2500, पांच वर्ष तक के लिए 6000 और दस साल के लिए 10 हजार रुपये का किरायानामा बनवाना पड़ेगा। हालांकि, यह नियम किसी प्रकार के टोल और खनन पट्टा करार पर लागू नहीं होगा।

क्या बोले अधिकारी

एआईजी रजिस्ट्रेशन बीएस वर्मा ने बताया कि किराए पर मकान अथवा कमरा लेने के बाद बहुत से लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं अथवा जल्दी खाली नहीं करते। ऐसे मामलों में वैधानिक प्रक्रिया न अपनाए जाने के कारण कई बार गृहस्वामी अथवा किराएदारों को परेशान होना पड़ता है, जबकि मकान के आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग के लिए हमारे विभाग में पंजीकरण कराकर किरायानामा बनवाना अनिवार्य है। ऐसे लोगों की सहूलियत के लिए विभाग की तरफ से न्यूनतम शुल्क पर किरायानामा बनवाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। हम इसके प्रति क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरुक भी कर रहे हैं।

