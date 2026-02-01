Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsif you want to do politics join a party OP Rajbhar on Avimukteshwarananda
विपक्ष की भूमिका निभा रहे, राजनीति करना है तो पार्टी ज्वाइन करें; अविमुक्तेश्वरानंद पर बोले ओपी राजभर

संक्षेप:

यूपी मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राजनीति में खुलकर आने की सलाह दी। बोले- दल जॉइन कर झंडा लेकर मैदान में उतरें, साधु-संतों को पार्टीबंदी शोभा नहीं देती। वहीं मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोकशी पर उनके बयान को झूठ बताया।

Feb 01, 2026 05:04 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
यूपी सरकार के मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा बयान दिया है। शनिवार को अलीगढ़ में राजभर ने कहा कि अगर शंकराचार्य को राजनीति ही करनी है, तो उन्हें खुलकर मैदान में आना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर पार्टी का झंडा लेकर जनता के बीच जाएं। राजभर ने कहा कि महात्माओं को इस तरह की राजनीति शोभा नहीं देती। साधु-संतों का काम समाज में भाईचारा फैलाना और अमन-चैन कायम करना है, न कि राजनीतिक दलों की तरह “पार्टीबंदी” करना।

राजभर का यह बयान प्रयागराज माघ मेले में हुए विवाद के बाद आया है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान के लिए जा रही शंकराचार्य की पालकी को पुलिस ने रोक दिया था। इस दौरान शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई थी। इसके बाद शंकराचार्य 11 दिन तक उसी स्थान पर धरने पर बैठे रहे, जहां पुलिस उन्हें छोड़कर गई थी। 28 जनवरी को वह माघ मेला छोड़कर काशी चले आए।

राजभर ने कहा कि शंकराचार्य आजकल धर्मगुरु की जगह विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह बयानबाजी हो रही है, वह उचित नहीं है। इधर बरेली में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गोकशी को लेकर “सफेद झूठ” बोल रहे हैं और कथित गोकशों के दबाव में प्रदेश में भ्रम व अराजकता फैलाना चाहते हैं।

इससे पहले योगी सरकार ने कहा कि शंकराचार्य कोई संवैधानिक या सरकारी पद नहीं है, यह मठों और परंपराओं का विषय है। सरकार ऐसे व्यक्ति को मान्यता नहीं देगी जो धार्मिक पद की आड़ में जनता के बीच भ्रम फैलाए। माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखे हमले जारी रखते हुए मुख्यमंत्री से हिंदू होने का प्रमाण देने की बात भी कही।