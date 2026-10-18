वोटर लिस्ट में नाम को लेकर ये काम किया तो जाएंगे जेल, यूपी में SSR तेज

यूपी में एसएसआर की प्रक्रिया तेज हो गई है। यदि किसी ने मतदाता सूची से किसी और का नाम कटवाने के लिए झूठी जानकारी दी तो उसे जेल जाना पड़ सकता है।प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों के डीएम को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को सख्ती से लागू कराने को कहा है।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता । उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में मतदाता सूची से दूसरे का नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 भरते समय लोगों को सही जानकारी देने और घोषणा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपत्तियों की जांच के दौरान मिथ्या घोषणा पत्र पाए जाने पर एक साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों किए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से सभी जिलों के डीएम को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण व शुद्धि या किसी प्रविष्टि को मतदाता सूची में शामिल करने या हटाने के संबंध में जानबूझकर मिथ्या कथन या घोषणा लिखित रूप से करना दंडनीय अपराध है। दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक की सजा व जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि फॉर्म-7 में भी आवेदक से इस संबंध में निर्धारित घोषणा प्राप्त की जाती है। अगर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच में यह पाता है कि फॉर्म-7 के माध्यम से की गई आपत्ति झूठी है तो संबंधित आवेदक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलों में इसका अधिक से अधिक प्रचार किए जाने के निर्देश दिए। मालूम हो कि एसएसआर के तहत दो नवंबर तक पोलिंग बूथों का संभाजन होगा। 12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां की जा सकेंगी। 28 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होगी।

कानपुर में वोटर बनने को उमड़े युवा, संशोधन कराने वाले कम मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन कराने के लिए शनिवार को कानपुर के सभी 3770 बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए। ज्यादातर शिविरों में नए मतदाता बनने के इच्छुक लोग ज्यादा पहुंचे, जबकि नाम-पता और अन्य विवरणों में संशोधन कराने वालों की संख्या कम रही। एक केंद्र के बीएलओ नदारद रहे। वहीं कानपुर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर शनिवार को बिल्हौर में रहे। उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिल्हौर मतदान केंद्र के भाग संख्या 62, 63 और 64 का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि 24 अक्तूबर को फिर से शिविर लगेंगे। डीएम ने एसआईआर के तहत हटाए गए वोटरों के सत्यापन के लिए तैयार एएसडी सूची की जांच की।