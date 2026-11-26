वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो या वोटर आईडी में कोई गलती ठीक करवानी है तो 1950 पर कॉल करें। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के बीच जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाताओं की सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर (डीसीसी) सक्रिय किया है।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो। मतदाता पहचान पत्र में कोई गलती ठीक करवानी हो। बूथ और बीएलओ की जानकारी चाहिए तो अब भटकने की जरूरत नहीं है। मतदाता हेल्पलाइन नंबर 0522- 1950 पर कॉल कर इन सभी जानकारियों के बारे में पता कर सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के बीच जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाताओं की सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर (डीसीसी) सक्रिय किया है।

जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन 17 नवंबर को हो चुका है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है। इस दौरान मतदाताओं की समस्याओं के समाधान और निर्वाचन संबंधी सेवाओं की जानकारी देने के लिए ग्रीन इको गार्डन के पास गीतापल्ली स्थित डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर संचालित है। यहां प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक फोन पर सहायता मिलेगी। हेल्पलाइन पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने और विवरण में संशोधन कराने की प्रक्रिया बताई जाएगी। इसके अलावा वोटर आईडी में नाम, पता समेत अन्य विवरण ठीक कराने, डुप्लीकेट और रंगीन मतदाता पहचान पत्र बनवाने और वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की जानकारी भी मिलेगी। मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और मतदान केंद्र के बारे में भी जानकारी ले सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने और उसका स्टेटस जानने में भी हेल्पलाइन मददगार होगी। इसके लिए मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in और ECINET मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ वहीं, मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर बीएलओ के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने घर-घर सर्वे कर एएसडी सूची में शामिल मतदाताओं का सत्यापन करने और नए मतदाताओं का पंजीकरण प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। डीएम ने अलीगंज मांटेसरी स्कूल स्थित मतदेय स्थल संख्या 211, 212 और 213 तथा प्राथमिक विद्यालय चांदगंज स्थित बूथ संख्या 218 और 219 का निरीक्षण किया। पुनरीक्षण कार्य की प्रगति देखी और निर्देश दिया कि पहली बार मतदाता बनने की पात्रता हासिल करने वाले युवाओं के साथ ही छूटे हुए पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए। उन्होंने बीएलओ को प्राप्त प्रपत्रों की फीडिंग उसी दिन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पुनरीक्षण कार्य में देरी न हो।