शादी के लिए कॉमर्शियल LPG सिलेंडर चाहिए तो करना होगा ये काम, सरकार ने किया इंतजाम

आगरा के जिला पूर्ति अधिकारी ने इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि किसी घर में शादी अथवा अन्य समारोह के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर की जरूरत है तो संबंधित व्यक्ति को अस्थायी कनेक्शन लेना होगा। आवेदन के साथ शादी या समारोह का कार्ड लगाना होगा।

UP News: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के चलते प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडरों को लेकर अब भी लोग लाइनों में खड़े दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों को सता रही है जहां निकट भविष्य में शादी या कोई बड़ा समारोह होने वाला है। ऐसे में लोगों की चिंताओं का समाधान करने में सरकार और प्रशासन हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार ने शादी सहित अन्य समारोहों में बनने वाले भोजन के लिए उपयोग होने वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए अस्थायी कनेक्शन लेने की व्यवस्था की है। अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन के साथ शादी अथवा समारोह का कार्ड भी संलग्न करना होगा।

आगरा के जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉमर्शियल सिलेंडर मिलने में अभी भी दिक्कत आ रही है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि आगरा में यदि किसी घर में शादी अथवा अन्य समारोह के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर की जरूरत है तो संबंधित व्यक्ति को अस्थायी कनेक्शन लेना होगा। इसके लिए शादी या समारोह में इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की जरूरत बताते हुए उनके कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ शादी या समारोह का कार्ड लगाना होगा। कंपनी द्वारा तय सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी। इसके बाद उपलब्धता के आधार पर सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे।

एक महीने में 251 सिलेंडर जब्त, सात एफआईआर वास्तविक जरूरतमंदों को सिलेंडर मिलने में कोई दिक्कत न आए इसके लिए युद्ध शुरू होने के बाद से आगरा में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला पूर्ति विभाग लगातार छापामार कार्रवाई कर रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद एक महीने में विभाग ने कालाबाजारी पर बड़ा अंकुश लगाया है। विभाग ने इस अवधि में कालाबाजारी के लिए रखे गए 251 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। इसके साथ ही सात एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से दो लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि वास्तविक जरूरतमंदों को एलपीजी सिलेंडर मिलने में कोई दिक्कत न आए।