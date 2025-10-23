Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsif you marry anyone we will not spare you up girl blackmailed by bihar man receives threat
शादी की तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, यूपी की लड़की की बिहार से ब्लैकमेलिंग; मिली धमकी

शादी की तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, यूपी की लड़की की बिहार से ब्लैकमेलिंग; मिली धमकी

संक्षेप: पीड़िता के भाई ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि उसकी बहन की शादी दिसंबर में होनी है, लेकिन आरोपित की हरकतों से परिवार मानसिक रूप से परेशान है। वह अलग-अलग मोबाइल नंबरों पर लगातार गंदे मैसेज भेज रहा है और बहन को घर से उठाने की धमकी दे रहा है।

Thu, 23 Oct 2025 08:03 AMAjay Singh संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी के आगरा के सदर थाना क्षेत्र के देवरी रोड निवासी एक युवती को बिहार के भागलपुर से ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोपित तीन मोबाइल नंबर का बदल-बदल कर इस्तेमाल कर रहा है। कभी सोशल मीडिया पर वीडियो-फोटो डालकर युवती को बदनाम कराने की कोशिश कर रहा है, तो कभी व्हाट्सऐप पर मैसेज भेज रहा है। युवती को धमकी दी जा रही है कि उसने शादी की तो कहीं का नहीं छोड़ेगा।

एफआईआर में शिवम निवासी भागलपुर बिहार को आरोपित किया गया है। पीड़िता के भाई ने एफआईआर में कहा है उसकी बहन की शादी दिसंबर में होनी है, लेकिन आरोपित की हरकतों से परिवार मानसिक रूप से परेशान है। वह अलग-अलग मोबाइल नंबरों पर लगातार गंदे मैसेज भेज रहा है और बहन को घर से उठाने की धमकी दे रहा है। तहरीर में कहा गया है कि आरोपी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर उसकी बहन की बदनामी कर रहा है। लगातार ब्लैकमेल किए जाने से युवती सदमे में है। वह इतनी भयभीत हो गई है कि घर से बाहर जाना तक छोड़ दिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:डेटिंग ऐप पर लड़की से दोस्ती पड़ी महंगी, दो युवकों को नग्न कर बनाया वीडियो

इस मामले में माना जा रहा है कि आरोपित युवक परिवार या युवती का पुराना परिचित है। वह उसकी शादी और कहीं नहीं होने देना चाहता। पुलिस तीनों नंबरों की जांच पड़ताल कर रही है। युवती को भेजे गए मैसेज भी पुलिस को दिखाए गए हैं।

आगरा के फोन नंबर से महिला का जीना दुश्वार

सदर थाने में एक अन्य मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि एक होटल से कोई उनकी पत्नी को मैसेज करके परेशान कर रहा है। उन्होंने आरोपित को फोन मिलाया तो उनके साथ गाली-गलौज करने लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित फौजी मुजफ्फरनगर का निवासी है। कुछ माह पूर्व अपनी पत्नी के साथ सदर क्षेत्र के एक होटल में गया था। वहां अपनी और पत्नी की आईडी दी थी। मोबाइल नंबर भी रजिस्टर में लिखे गए थे।

ये भी पढ़ें:शादीशुदा लड़की और बहन को अश्लील मैसेज कर ब्लैकमेल, डरी युवती ने छोड़ी पढ़ाई

पिछले कुछ दिनों से होटल से कोई फोन करके उनकी पत्नी को परेशान कर रहा है। अश्लील मैसेज भेज रहा है। पीड़ित ने मुकदमे में आरोपित का मोबाइल नंबर भी खोला है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपित कौन है। युवक ने मुकदमे में दावा किया है कि फोन होटल से ही कर रहा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |