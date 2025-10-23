शादी की तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, यूपी की लड़की की बिहार से ब्लैकमेलिंग; मिली धमकी

संक्षेप: पीड़िता के भाई ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि उसकी बहन की शादी दिसंबर में होनी है, लेकिन आरोपित की हरकतों से परिवार मानसिक रूप से परेशान है। वह अलग-अलग मोबाइल नंबरों पर लगातार गंदे मैसेज भेज रहा है और बहन को घर से उठाने की धमकी दे रहा है।

यूपी के आगरा के सदर थाना क्षेत्र के देवरी रोड निवासी एक युवती को बिहार के भागलपुर से ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोपित तीन मोबाइल नंबर का बदल-बदल कर इस्तेमाल कर रहा है। कभी सोशल मीडिया पर वीडियो-फोटो डालकर युवती को बदनाम कराने की कोशिश कर रहा है, तो कभी व्हाट्सऐप पर मैसेज भेज रहा है। युवती को धमकी दी जा रही है कि उसने शादी की तो कहीं का नहीं छोड़ेगा।

एफआईआर में शिवम निवासी भागलपुर बिहार को आरोपित किया गया है। पीड़िता के भाई ने एफआईआर में कहा है उसकी बहन की शादी दिसंबर में होनी है, लेकिन आरोपित की हरकतों से परिवार मानसिक रूप से परेशान है। वह अलग-अलग मोबाइल नंबरों पर लगातार गंदे मैसेज भेज रहा है और बहन को घर से उठाने की धमकी दे रहा है। तहरीर में कहा गया है कि आरोपी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर उसकी बहन की बदनामी कर रहा है। लगातार ब्लैकमेल किए जाने से युवती सदमे में है। वह इतनी भयभीत हो गई है कि घर से बाहर जाना तक छोड़ दिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस मामले में माना जा रहा है कि आरोपित युवक परिवार या युवती का पुराना परिचित है। वह उसकी शादी और कहीं नहीं होने देना चाहता। पुलिस तीनों नंबरों की जांच पड़ताल कर रही है। युवती को भेजे गए मैसेज भी पुलिस को दिखाए गए हैं।

आगरा के फोन नंबर से महिला का जीना दुश्वार सदर थाने में एक अन्य मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि एक होटल से कोई उनकी पत्नी को मैसेज करके परेशान कर रहा है। उन्होंने आरोपित को फोन मिलाया तो उनके साथ गाली-गलौज करने लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित फौजी मुजफ्फरनगर का निवासी है। कुछ माह पूर्व अपनी पत्नी के साथ सदर क्षेत्र के एक होटल में गया था। वहां अपनी और पत्नी की आईडी दी थी। मोबाइल नंबर भी रजिस्टर में लिखे गए थे।